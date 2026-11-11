Magaly Medina se emociona por la llegada del papa León XIV al Perú y luce vestido en su honor: “Es peruano” La conductora Magaly Medina se conmovió en vivo al ver la presencia del papa León XIV en nuestro país.

Magaly Medina dedicó los primeros minutos de su programa de este miércoles 11 de noviembre a la llegada del papa León XIV al Perú. La conductora dejó de lado por un momento sus habituales críticas a los personajes de la farándula y expresó su alegría por la visita del pontífice, quien tiene un vínculo especial con nuestro país.

"El papa es peruano", manifestó la periodista al referirse al arribo del sumo pontífice, quien llegó a Lima y fue recibido con muestras de afecto por cientos de fieles que se congregaron para verlo de cerca y recibir su bendición.

Magaly Medina conmovida ante llegada del papa León XIV al Perú

Magaly Medina no ocultó su emoción por la presencia del papa León XIV en territorio peruano. Al iniciar su programa, la conductora destacó el vínculo del pontífice con nuestro país y recordó que, aunque nació en Estados Unidos, obtuvo la nacionalidad peruana y mantiene una estrecha relación con Chiclayo.

"Definitivamente, el Perú, todos estamos un poco conmovidos y tocados por la presencia del Santo Padre, que es peruano. El papa nació en Estados Unidos, nacionalizado peruano, chiclayano por adopción. Seguiremos viviendo todas las incidencias", comentó la presentadora frente a las cámaras.

Además, la presentadora adelantó que su espacio televisivo continuará informando sobre las actividades del líder de la Iglesia católica durante su estadía en el país. El papa León XIV permanecerá en el Perú hasta el lunes 16 de noviembre y tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde participará en distintas actividades pastorales.

Magaly Medina luce vestido en honor al papa León XIV

Magaly Medina también llamó la atención por el atuendo que eligió para conducir su programa ‘Magaly TV: la firme’. La presentadora apareció con un vestido blanco corto y explicó que decidió arreglarse especialmente para recibir simbólicamente al sumo pontífice.

“Mira, me vestí como para ir a ver al papa. Con mi lacito, así bien bonita yo”, comentó entre risas y con evidente entusiasmo la conductora de ATV.