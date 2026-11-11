Yaco Eskenazi y Loco Wagner vivieron momentos de angustia tras quedar atrapados en un ascensor de Barranco por dos horas y media Yaco Eskenazi y el Loco Wagner vivieron un traumático encierro en un ascensor durante más de dos horas en Barranco. Tuvieron que solicitar ayuda a los bomberos para ser rescatados.

Loco Wagner contó que el que incluyó momentos de humor y anécdotas. Será relatado en su show de aniversario el 18 de diciembre.

Loco Wagner contó que el que incluyó momentos de humor y anécdotas. Será relatado en su show de aniversario el 18 de diciembre. Fotos: captura/Youtube.

¡La pasaron mal! Yaco Eskenazi y el Loco Wagner vivieron momentos de angustia y terror la noche del martes 10 de noviembre, tras permanecer encerrados en un ascensor de un exclusivo departamento en Barranco, cerca de dos horas y media. Ambos llegaron al lugar para una reunión de trabajo y lo que parecía que iba a ser solo una velada cotidiana, terminó convirtiéndose en una experiencia que jamás imaginaron vivir.

Loco Wagner, quien contó que tuvo un affaire con la mamá de Hugo García, reveló que, incluso, tuvieron que llamar a los bomberos para que los rescataran. Asimismo, el cantante de Bareto indicó que, durante el encierro, tuvieron que desnudarse parcialmente debido a la alta temperatura que había dentro del ascensor, contar chistes y protagonizar situaciones espontáneas para no perder la paciencia ni entrar en pánico.

“No es broma lo que nos ocurrió. Por el contrario, quedarse encerrado en un ascensor es algo que no le deseo a nadie. He llorado, me he abrazado con Yaco y hemos hecho estupideces porque nunca pensamos pasar por una situación tan terrible. Lo que no se imaginan, lo hemos hecho”, señaló el Loco Wagner, quien recibió una carta notarial por parte de Sigrid Bazán.

Yaco Eskenazi y el Loco Wagner contarán su experiencia en el ascensor

Yaco Eskenazi, quien impactó al mostrar su nueva mansión con Natalie Vértiz, y el Loco Wagner llegaron a Barranco para afinar detalles de su show de aniversario, sin imaginar que vivirían una de sus experiencias más traumáticas. Todo este suceso fue grabado por su manager, quien también quedó encerrado junto a ellos.

La experiencia que vivieron Eskenazi y Wagner será contada con lujo y detalles este viernes 18 de diciembre, en el Duomo de Costa 21, durante su show de aniversario 'Yaco y el Loco: Te invito a mi primer cumpleaños'. Además, se compartirá material inédito de este encierro y también se lanzará la canción oficial de la dupla humorística junto a seis Voltios.

Yaco y el Loco, dupla que se ha convertido en una verdadera revelación con su propuesta de entretenimiento y mucho humor, celebrará su primer año de pódcast y de innumerables carcajadas en complicidad con sus seguidores. Prometen una jornada cargada de risas, invitados sorpresa, interacción con el público y divertidas anécdotas. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.