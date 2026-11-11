Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto de la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

En vivo papa León XIV: Previas a la llegada del sumo pontífice al Perú y Ruth Luque | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

EN VIVO | Papa León XIV en Perú: así es recibido el Sumo Pontífice
Espectáculos

Yaco Eskenazi y Loco Wagner vivieron momentos de angustia tras quedar atrapados en un ascensor de Barranco por dos horas y media

Yaco Eskenazi y el Loco Wagner vivieron un traumático encierro en un ascensor durante más de dos horas en Barranco. Tuvieron que solicitar ayuda a los bomberos para ser rescatados.

Loco Wagner contó que el que incluyó momentos de humor y anécdotas. Será relatado en su show de aniversario el 18 de diciembre.
Loco Wagner contó que el que incluyó momentos de humor y anécdotas. Será relatado en su show de aniversario el 18 de diciembre.Fotos: captura/Youtube.
Por
google iconLa República en Google

¡La pasaron mal! Yaco Eskenazi y el Loco Wagner vivieron momentos de angustia y terror la noche del martes 10 de noviembre, tras permanecer encerrados en un ascensor de un exclusivo departamento en Barranco, cerca de dos horas y media. Ambos llegaron al lugar para una reunión de trabajo y lo que parecía que iba a ser solo una velada cotidiana, terminó convirtiéndose en una experiencia que jamás imaginaron vivir.

Loco Wagner, quien contó que tuvo un affaire con la mamá de Hugo García, reveló que, incluso, tuvieron que llamar a los bomberos para que los rescataran. Asimismo, el cantante de Bareto indicó que, durante el encierro, tuvieron que desnudarse parcialmente debido a la alta temperatura que había dentro del ascensor, contar chistes y protagonizar situaciones espontáneas para no perder la paciencia ni entrar en pánico.

“No es broma lo que nos ocurrió. Por el contrario, quedarse encerrado en un ascensor es algo que no le deseo a nadie. He llorado, me he abrazado con Yaco y hemos hecho estupideces porque nunca pensamos pasar por una situación tan terrible. Lo que no se imaginan, lo hemos hecho”, señaló el Loco Wagner, quien recibió una carta notarial por parte de Sigrid Bazán.

LR Focus
Puedes ver

Revelan chats comprometedores donde Flor Polo admite que manipulaba a Luiggi Yarasca: “A veces lo hago sin darme cuenta”

lr.pe

Yaco Eskenazi y el Loco Wagner contarán su experiencia en el ascensor

Yaco Eskenazi, quien impactó al mostrar su nueva mansión con Natalie Vértiz, y el Loco Wagner llegaron a Barranco para afinar detalles de su show de aniversario, sin imaginar que vivirían una de sus experiencias más traumáticas. Todo este suceso fue grabado por su manager, quien también quedó encerrado junto a ellos.

La experiencia que vivieron Eskenazi y Wagner será contada con lujo y detalles este viernes 18 de diciembre, en el Duomo de Costa 21, durante su show de aniversario 'Yaco y el Loco: Te invito a mi primer cumpleaños'. Además, se compartirá material inédito de este encierro y también se lanzará la canción oficial de la dupla humorística junto a seis Voltios.

Yaco y el Loco, dupla que se ha convertido en una verdadera revelación con su propuesta de entretenimiento y mucho humor, celebrará su primer año de pódcast y de innumerables carcajadas en complicidad con sus seguidores. Prometen una jornada cargada de risas, invitados sorpresa, interacción con el público y divertidas anécdotas. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.

Las entradas para el espectáculo 'Yaco y el Loco: Te invito a mi primer cumpleaños' ya están disponibles en Teleticket.

Las entradas para el espectáculo 'Yaco y el Loco: Te invito a mi primer cumpleaños' ya están disponibles en Teleticket.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Yaco Eskenazi y Loco Wagner vivieron momentos de angustia tras quedar atrapados en un ascensor de Barranco por dos horas y media

Cusco restringirá el tránsito vehicular en principales vías por visita del papa León XIV: revisa las zonas afectadas

Es falso el video que muestra al papa León XIV bailando en una fiesta junto a famosos argentinos: fue generado con IA

Espectáculos

Carlos Alcántara deja en shock al presentar a su ‘novia’ y revela su identidad por primera vez: “Año y medio”

Revelan chats comprometedores donde Flor Polo admite que manipulaba a Luiggi Yarasca: “A veces lo hago sin darme cuenta”

Kiara Lozano de Corazón Serrano confiesa si está en sus planes ser madre: “Soy joven, a no ser que...”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Cargamento de cocaína confiscado en VES tenía las marcas de una mafia del Huallaga

Dos bancadas de Diputados buscan investigar a Fernando Cerimedo por su actuación en las Elecciones 2026

Álvarez sobre ausencia de Keiko Fujimori en despedida del papa León XIV: “Es esencial para el bolsillo de los ciudadanos”