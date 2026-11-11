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Carlos Alcántara confiesa que se deprimió y pensó en retirarse tras críticas que recibió por 'Asu mare 4': "Dije: 'Ya no puedo más'"

El actor Carlos Alcántara se sinceró sobre el profundo impacto emocional que le dejaron las críticas por 'Asu Mare: los amigos' y admitió que terminó creyendo en todo el "hate" que recibía.

El artista Carlos Alcántara recordó su etapa con 'Asu Mare 4' en entrevista tras su separación de Jossie Lindley.
El artista Carlos Alcántara recordó su etapa con 'Asu Mare 4' en entrevista tras su separación de Jossie Lindley. | Foto: composición LR/Instagram/TonderoFoto: composición LR/Instagram/Tondero
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El cierre de una de las franquicias más exitosas del cine peruano dejó una huella inesperada detrás de cámaras. Aunque la cuarta entrega de 'Asu Mare' convocó a cientos de miles de espectadores, su estreno también trajo cuestionamientos que terminaron golpeando a Carlos Alcántara, una de las figuras más representativas del proyecto desde sus inicios.

Años después de aquel episodio, el popular Cachín reveló que las críticas a su trabajo como director afectaron seriamente su estado emocional y marcaron el momento en que más “bajoneado” se sintió. El actor admitió que llegó a creer los comentarios negativos que circulaban sobre la película e incluso pensó en alejarse definitivamente del entretenimiento.

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Carlos Alcántara recordó el difícil proceso detrás de 'Asu Mare 4'

Durante una reciente entrevista con Carla Chévez tras separarse de Jossie Lindley, Alcántara repasó la experiencia de 'Asu Mare: los amigos', película en la que inicialmente planeaba asumir un doble desafío: dirigir y actuar.

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Sin embargo, tras los primeros días de rodaje concluyó que no podría cumplir ambas funciones. Al explicar aquella decisión, contó: "Me empecé a dirigir y me terminé saliendo de la película, porque dije: ‘No puedo hacer esto. Primera vez que dirijo una película completa y encima tengo que actuar’. A los dos, tres días del rodaje, dije: ‘No voy a poder, vamos a arreglar el guion. Yo me salgo, que quede como que me mencionan’.

Según explicó, el cambio se realizó cuando la producción ya estaba en marcha, por lo que solo apareció hacia el final. “Y me salí de la película. Una cosa locaza, y aparezco al final, que era como que el director entraba y era yo”, agregó. Pese a ello, destacó que la cinta alcanzó alrededor de 800.000 espectadores.

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Carlos Alcántara asegura que terminó creyendo las críticas, se deprimió y pensó en retirarse

Aunque el resultado comercial fue favorable, Cachín recordó que recibió duros cuestionamientos por su trabajo detrás de cámaras. Incluso, algunos comentarios sugerían que había asumido la dirección sin preparación y que aprendió el oficio únicamente a través de internet. "Empezaron a darme duro por todos lados, como que yo era un pésimo director, que no sabía nada, que había dirigido la película viendo tutoriales", reveló.

Lejos de tomar distancia de esos ataques, reconoció que terminó dándoles demasiada importancia. "Yo caí en creerme todo el hate y me deprimí. Terminé rompiéndome la rodilla. O sea, todo mal. Me estresé y dije: 'Yo me retiro, ya no puedo más. Me he entregado al entretenimiento durante años y ahora, ¿por qué esta cólera?'", confesó.

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Con el tiempo, el actor asegura que aprendió a convivir con ese tipo de comentarios y a no convertirlos en una medida de su trabajo. Como ejemplo, recordó que incluso hay personas que emiten opiniones lapidarias sobre producciones que ni siquiera han visto completas.

“No entendía el tema de los haters, y ahora lo entiendo. No hay que hacer mucho caso, siempre va a haber. Hay gente que critica ‘La Gran Sangre’. Un idio** el otro día dice: ‘Pésimo el guion, pésima la fotografía, es mala actuación’. Y está viendo el tráiler. Entonces ahí salen como 70 que le dicen: ‘Oye, ni siquiera has visto la película, no seas mala onda, ¿cuál es tu sustento?’. Pero digo, ya por eso opina con criterio también, ¿no?”, sentenció.

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