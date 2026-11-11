Es falso el video que muestra al papa León XIV bailando en una fiesta junto a famosos argentinos: fue generado con IA Las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial y no muestran un hecho real.

LO FALSO:

El video muestra al papa León XIV bailando en una fiesta junto a reconocidos personajes del espectáculo argentino durante su visita a Argentina.

LO VERDADERO:

El video fue generado mediante inteligencia artificial. Las herramientas especializadas utilizadas durante la verificación identificaron indicios de que el material es artificial y no corresponde a un acontecimiento real.

Durante el contexto de la visita del papa León XIV a Argentina, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra al pontífice bailando en una fiesta junto a reconocidas figuras del espectáculo argentino. Las imágenes llamaron la atención de los usuarios y fueron compartidas como si se tratara de un registro real del sumo pontífice participando en dicho encuentro.

La publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula 62.000 visualizaciones, más de 800 ‘Me gusta’ y ha sido compartida en más de 250 ocasiones.

Post viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Para verificar su autenticidad, se utilizó Hive Moderation, una herramienta especializada en la detección de contenido sintético, cuyo análisis arrojó un 99% de probabilidad de que el material haya sido generado con IA. Este resultado respalda que las imágenes no corresponden a un acontecimiento real, sino a un contenido artificial difundido en redes sociales sin advertir sobre su origen.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Además, diversas cuentas en redes sociales compartieron el mismo video y señalaron en sus publicaciones que las imágenes habían sido generadas mediante inteligencia artificial. Algunas de estas cuentas incluso incluyeron advertencias para informar a sus seguidores sobre el origen artificial del material.

Publicaciones dejan claro que se trata de IA. Foto: Instagram

Conclusión

Por tanto, es falso que el papa León XIV haya bailado en una fiesta junto a reconocidos personajes del espectáculo argentino. El video viral fue generado mediante inteligencia artificial, según el análisis de Hive Moderation, que identificó un 99% de probabilidad de generación artificial. Además, diversas cuentas en redes sociales también advirtieron que el material había sido creado con IA.