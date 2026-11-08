Yaco Eskenazi sorprendió al compartir detalles de la remodelación de su nueva casa junto a Natalie Vértiz. Durante una transmisión en vivo con 'El Loco' Wagner, el conductor habló sobre los trabajos que realizan en su próxima residencia y lanzó una divertida confesión acerca de su participación en la elección de los ambientes. "Los hombres no deciden ni m****", comentó entre risas.

Asimismo, el exchico reality también contó que el walk-in closet de la modelo tendrá dimensiones superiores a las de su dormitorio matrimonial, convirtiéndose en uno de los espacios más amplios de la vivienda. Sus declaraciones generaron comentarios en el espacio radial por la peculiar distribución de los ambientes en el nuevo hogar de la familia Eskenazi-Vértiz.

La divertida queja del exchico reality sobre los espacios de su nuevo hogar

El exintegrante de 'Esto es Guerra' fue consultado sobre el avance de las obras y el papel que desempeña en la remodelación. El presentador explicó que se trata de un trabajo considerable, debido a que están renovando una propiedad antigua y deben definir diferentes aspectos de su distribución interior. "Es una chamba y te das cuenta de que los hombres no deciden ni m***", manifestó.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue el tamaño del vestidor de Natalie Vértiz. Según contó el exreality, este ambiente tendrá más espacio que la habitación que compartirán como esposos. "Mi cuarto es más chiquito que el walk-in closet de Natalie. El walk-in closet es la sala más grande de la casa", expresó el exjugador de Sport Boys.

Una mudanza muy esperada tras años de trabajo en conjunto

La remodelación de la vivienda forma parte de una nueva etapa para Yaco Eskenazi junto a Natalie Vértiz, quienes recientemente confirmaron que dejarán su anterior residencia para instalarse en la casa que siempre soñaron. La pareja compartió la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, donde destacaron el esfuerzo que representó alcanzar este objetivo familiar.

"Los rumores son ciertos ¡Nos mudamos! Después de años de mucho esfuerzo, sacrificios y sueños compartidos, hoy podemos decir que nos mudamos a la casa de nuestros sueños", anunció la expareja reality. Asimismo, las figuras televisivas aprovecharon el mensaje para agradecer a sus seguidores por acompañarlos durante las diferentes etapas de su historia familiar y profesional.