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Álvarez sobre ausencia de Keiko Fujimori en despedida del papa León XIV: “Es esencial para el bolsillo de los ciudadanos”

El ministro de Justicia justificó la inasistencia de la presidenta Keiko Fujimori durante los últimos días de visita del sumo pontífice debido a su viaje al APEC. Ernesto Álvarez calificó como "un acto de responsabilidad" acudir a la cumbre económica debido a las consecuencias que dejará el fenómeno El Niño.

Keiko Fujimori viajará a Japón y China desde el 15 al 21 de noviembre tras obtener permiso del Senado. Foto: Composición/LR
Keiko Fujimori viajará a Japón y China desde el 15 al 21 de noviembre tras obtener permiso del Senado. Foto: Composición/LR
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Ernesto Álvarez, justificó la ausencia de la presidenta Keiko Fujimori en la despedida del papa León XIV en su visita al Perú.

A través de su cuenta de X, Álvarez sostuvo que la inasistencia de la mandataria en los últimos días del sumo pontífice en el territorio peruano se debe a su viaje al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Además, afirmó que la participación de Fujimori en el evento económico "es esencial" para los peruanos.

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"Ningún líder político renunciaría voluntariamente a la poderosa imagen, despidiendo conmovido a un papa peruano; si Keiko Fujimori parte al APEC es porque es esencial para el bolsillo de los ciudadanos", señaló.

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"Todos los reportes del extranjero advierten de un FEN desastroso para nuestra economía; un acto de responsabilidad es viajar al APEC aunque se pierda la despedida al Papa", acotó en su tuit publicado este 11 de noviembre.

Es importante resaltar que las declaraciones de Álvarez se dan luego de que el Senado aprobó el permiso para que Fujimori viaje a China y Japón del 15 al 21 de noviembre.

Tuit del ministro de Justicia en su cuenta oficial de X (antes Twitter)

Tuit del ministro de Justicia en su cuenta oficial de X (antes Twitter)

Keiko Fujimori no despedirá a León XIV: Senado aprueba su viaje a China y Japón para la cumbre APEC

La presidenta Keiko Fujimori partirá rumbo a China y Japón el próximo 15 de noviembre, motivo por el cual no asistirá a la misa de despedida del papa León XIV, programada para el lunes 16. El Senado autorizó el viaje de la mandataria para participar en las actividades de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), decisión que ha generado cuestionamientos debido a que coincide con los últimos días de visita del sumo pontífice.

Un día antes de la votación, Fujimori justificó su decisión y negó que buscara dejar de lado al papa León XIV. “Jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe, católica creyente y practicante”, manifestó en Canal N. Asimismo, indicó que buscó reprogramar las fechas y los horarios de su viaje, pero no logró concretarlo debido a que tiene previsto reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, el próximo 17 de noviembre.

El Senado aprobó la autorización para el viaje con 43 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. La única legisladora que votó en contra fue Silvana Robles, de Juntos por el Perú. Con este permiso, Fujimori podrá abandonar el país el 15 de noviembre para cumplir sus compromisos internacionales, pese a que el papa León XIV aún continuará su visita al Perú.

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