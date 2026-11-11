Monique Pardo denuncia el abandono de su hija tras sufrir el derrumbe de su casa: “Di mi vida por ella”

Monique Pardo atraviesa un complicado momento luego de que el techo de su vivienda, ubicada en el distrito de Lince, se desplomara durante la madrugada del sábado 7 de noviembre. La exintegrante de ‘Las Superpoderosas’ recordó que el accidente ocurrió mientras dormía y que logró ponerse a salvo porque se encontraba en otra habitación cuando sucedió el incidente.

Sin embargo, los daños materiales no fueron la única preocupación de la popular artista. En una entrevista con el programa ‘Desvelados’, contó que buscó comunicarse con su hija Lucero Márquez para informarle sobre lo sucedido, pero no recibió ningún tipo de respuesta. Esta situación le provocó una profunda tristeza, que se sumó a la angustia por los daños ocasionados en su hogar y los graves problemas de salud que enfrentó después de la fatal emergencia.

Monique Pardo lamenta el abandono de su única hija en un momento difícil

Tras el derrumbe de su hogar, la exvedette intentó contactarse con su hija, quien reside en el sur del país. No obstante, aseguró que ella no contestó sus llamadas ni le envió algún mensaje para conocer su estado luego del accidente, pese a lo mediático que fue el hecho en las noticias de espectáculo nacional.

“Di todo por ella, di mi vida, no me volví a casar. Nunca me viene a ver”, expresó con pesar la intérprete de ‘El amor no se puede olvidar’. Asimismo, cuando le preguntaron si había recibido alguna respuesta por parte de Lucero Márquez después del accidente, la íntima de Susy Díaz fue contundente: “Ni siquiera me contestó”.

‘La diva del Perú’ sufre problema cardíaco tras el derrumbe de su casa

La emergencia también tuvo repercusiones en la salud de Monique Pardo. La coetánea de la ‘Tigresa del oriente’ contó que sufrió una alteración en su frecuencia cardíaca, que llegó a alcanzar las 200 pulsaciones, por lo que necesitó atención médica en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati.

La artista recordó que, en medio de la angustia, no encontraba el medicamento que utiliza para controlar su condición. “Alterada totalmente. He llegado a 200 de frecuencia cardíaca. A 200 ya es muerte, pero yo me sé controlar. Y en ese momento no encontraba ni mi pastilla”, relató la exvedette al describir lo ocurrido después del desplome.