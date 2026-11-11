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Política

Pleno del Senado aprueba la creación de una Comisión Especial de Pueblos Indígenas

La moción para su creación, presentada por la senadora Mirtha Vásquez, obtuvo 49 votos a favor. El Congreso anterior había eliminado este grupo de trabajo.

Comunidades nativas tendrán mayor representación en el Congreso.
Comunidades nativas tendrán mayor representación en el Congreso.Composición: LR.
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El pleno del Senado aprobó la moción que propone crear la Comisión Especial de Pueblos Indígenas u Originarios, Comunidades Campesinas y Nativas y Pueblo Afroperuano. La iniciativa obtuvo 49 votos a favor y ninguno en contra ni en abstención.

La creación de este grupo de trabajo fue solicitada por la senadora Mirtha Vásquez, integrante de la bancada de Ahora Nación. Tras la aprobación, Vásquez agradeció el respaldo de los senadores de distintas bancadas que votaron a favor de la iniciativa.

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"Los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos necesitan este mecanismo formal hasta que se restituya una comisión ordinaria. Esperamos su pronta instalación para evaluar, fiscalizar y dar seguimiento a las decisiones que afecten sus derechos y la protección de sus territorios", señaló en su cuenta de X.

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Anteriormente, una moción presentada por Mirtha Vásquez para crear esta comisión había sido archivada. En aquella oportunidad, la representante de Ahora Nación calificó la decisión como parte de un nuevo retroceso institucional.

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Congreso pasado eliminó Comisión de Pueblos Indígenas

Con la transición al Congreso bicameral, se eliminó la Comisión de Pueblos Indígenas. Esta decisión fue adoptada por el Parlamento anterior. Los entonces congresistas Alejandro Cavero y Luis Aragón señalaron que la medida respondía a criterios presupuestarios y que buscaba establecer un límite al gasto destinado al funcionamiento de las futuras cámaras.

En su momento, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) criticó duramente la eliminación de este grupo de trabajo. "Exigimos la inmediata restitución de la Comisión (...) Denunciamos que esta eliminación es parte de la nueva estrategia para aprobar de manera más acelerada normas que vulneran nuestros derechos (...) Exigimos el respeto de los sabios y sabias indígenas, quienes contribuyen al conocimiento científico en la medicina, biología, ingeniería, agricultura y otros campos", se lee en uno de sus pronunciamientos.

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