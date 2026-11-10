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Operación “León del Norte”: el Ejército moviliza a 1.000 soldados y camiones todoterreno para blindar al papa León XIV

El operativo se desarrollará los días 13 y 14 de noviembre, con acciones de vigilancia en la Plaza de Armas de Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, en coordinación con la Policía Nacional.

Aproximadamente 1.000 efectivos de la Séptima Brigada de Infantería trabajarán junto a la Policía Nacional en actividades programadas en la Plaza de Armas y en Zaña, Chiclayo.
Aproximadamente 1.000 efectivos de la Séptima Brigada de Infantería trabajarán junto a la Policía Nacional en actividades programadas en la Plaza de Armas y en Zaña, Chiclayo.Foto: Andina/Composición LR
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El Ejército del Perú puso en marcha la operación “León del Norte” para reforzar la seguridad durante las actividades que cumplirá el b en Lambayeque y Cajamarca los días 13 y 14 de noviembre, respectivamente. El despliegue estará a cargo de la Séptima Brigada de Infantería y contará con aproximadamente 1.000 efectivos militares que trabajarán en coordinación con la Policía Nacional.

El operativo contempla acciones de vigilancia y apoyo para garantizar el desplazamiento del pontífice y de los fieles que asistirán a las actividades programadas en la Plaza de Armas y el distrito de Zaña, en Chiclayo, así como en Santa Cruz de Succhabamba, comunidad andina de Cajamarca que el papa conoció durante su etapa como obispo de la denominada Ciudad de la Amistad. La información fue difundida por el Ministerio de Defensa.

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Operativo de seguridad por la visita del papa León XIV: 1.000 militares apoyarán a la Policía en Lambayeque y Cajamarca

Como parte de la operación “León del Norte”, el Ejército pondrá a disposición de la Policía Nacional 20 camiones militares todoterreno de la marca MAN. Estas unidades permitirán facilitar el traslado del personal policial hacia sectores de difícil acceso, en el marco de las actividades previstas para la visita del sumo pontífice.

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La movilización de los efectivos estará concentrada en los puntos donde se desarrollarán las actividades papales en ambas regiones. En Lambayeque, las acciones comprenden la Plaza de Armas y el distrito de Zaña, en Chiclayo, mientras que en Cajamarca el despliegue alcanzará a Santa Cruz de Succhabamba. El personal militar brindará respaldo a las labores policiales para atender los requerimientos de seguridad durante las jornadas del 13 y 14 de noviembre.

El plan contempla así la participación conjunta de las instituciones encargadas de la seguridad, con recursos humanos y vehículos militares destinados a facilitar las tareas operativas en los distintos escenarios de la visita.

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