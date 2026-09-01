Diana Sánchez revela las razones de su salida de ‘Yo soy’ en el pódcast ‘Sin más que decir’, tras ser reemplazada por Alicia Mercado en la nueva temporada del programa. Foto: captura/Youtube

Diana Sánchez revela las razones de su salida de ‘Yo soy’ en el pódcast ‘Sin más que decir’, tras ser reemplazada por Alicia Mercado en la nueva temporada del programa. Foto: captura/Youtube

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Tras el final de 'Me caigo de risa', conducido por José Peláez, 'Yo soy' regresó a las pantallas chicas el pasado 8 de agosto con el mismo jurado, conformado por Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara. Cuando Latina lanzó un spot sobre el regreso del programa de imitación, llamó la atención la ausencia de Diana Sánchez, quien luego fue reemplazada por la actriz Alicia Mercado, nueva dupla de Franco Cabrera.

En un principio se pensó que Diana Sánchez, quien tuvo una diferencia con Korina Rivadeneira por Mario Hart, no renovó contrato con la productora de Ricardo Morán porque se tuvo que regresar a Estados Unidos para intentar quedar embarazada de su novio Dan Guido; sin embargo, la exparticipante de 'Combate' reveló que ella estaba esperando que la llamen para la nueva temporada de 'Yo soy'. Es decir, no se imaginaba que la iban a reemplazar.

¿Por qué Diana Sánchez fue retirada de 'Yo soy'?

Este martes 1 de septiembre, Diana Sánchez, quien lucha por ser madre, se presentó en el pódcast 'Sin más que decir', donde Ethel Pozo fue directo a la yugular y le preguntó por qué ya no está en 'Yo soy'. Aunque en un principio, la exchica reality intentó cambiar de tema, no pudo ‘torear’ la pregunta y terminó revelando que ella se dio cuenta que no la iban a convocar al programa porque las grabaciones de la nueva temporada ya habían iniciado.

Diana Sánchez se mostró muy agradecida por la oportunidad que le dieron de conducir 'Yo soy' junto a Franco Cabrera y hasta dijo que le gustaría regresar. "Yo sé las razones, pero no las puedo contar. Miren, yo he tenido casi un año con ‘Yo soy’ y estoy feliz de cómo ha podido ser la gente, la respuesta, el apoyo, porque han habido un montón de conductoras y la verdad que esperar la respuesta del público tan bonita, tan agradable, con tanto cariño y que me digan que me extrañan, para mí eso queda en mi corazón. Hicimos tres temporadas cuando yo estaba en Latina y la verdad fueron increíbles", añadió.

Ante la insistencia de los conductores de 'Sin más que decir', Diana Sánchez reveló que su salida tiene una justificación. "Yo creo que era una decisión necesaria que hagan eso por cuestiones internas. Han pasado cosas internas en el canal que tuvieron que hacer esta reestructura para poder nuevamente regresar con ‘Yo soy’ (...) Yo creo que es por algo. No sé si es justo o injusto. Todas las cosas y oportunidades que se me dan, siempre son para algo más. Quizás se vienen otras oportunidades", añadió entre bromas.

No fue lo único que reveló Diana Sánchez. Según la ex ‘combatiente’, no logró formar un vínculo estrecho con Franco Cabrera. Asimismo, dejó entrever que el actor enfatizaba su rol como único conductor de 'Yo soy' y que la consideraba solo una co-conductora. "La verdad no me interesa el título que pueda tener. Yo estaba feliz con la oportunidad. Ahora, en cuestión de química, no había, pero yo remé", recalcó.