Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Deportes

Natalia Málaga se refirió al trabajo de Antonio Rizola y lamentó el presente de la selección peruana de vóley: "Estar como estamos es doloroso"

La entrenadora de Deportivo Géminis expresó su preocupación por la actualidad de la selección peruana de vóley y dejó una reflexión sobre el trabajo del técnico brasileño.

Natalia Málaga habló sobre el trabajo de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley. Foto: La Cátedra Deportes
Natalia Málaga habló sobre el trabajo de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley. Foto: La Cátedra Deportes
Por
google iconLa República en Google

Natalia Málaga volvió a pronunciarse sobre la actualidad de la selección peruana de vóley y el trabajo que viene realizando el entrenador Antonio Rizola al frente del equipo nacional. La exvoleibolista habló en el programa ‘La Cáteda Deportes’ y no ocultó su preocupación por el presente de la ‘blanquirroja’.

La experimentada estratega expresó su tristeza por la actualidad del voleibol nacional, recordando las hazañas que consiguió con la selección peruana cuando ella era jugadora. "Lo triste es que Perú tiene una historia de voleibol rica, muy rica. Estar como estamos es doloroso, al menos para mí, porque esa historia me ha costado sudor, como a todas mis compañeras y a todas las personas que fuimos parte de ella", señaló.

Puedes ver

Flavia Montes tras buen inicio de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: "No estamos conformes"

lr.pe

Natalia Málaga habló sobre el trabajo de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley

La exvoleibolista también habló sobre el trabajo que viene realizando Antonio Rizola como entrenador de la selección peruana. La estratega consideró que la planificación del equipo debe adaptarse a los objetivos deportivos más cercanos. "Lógicamente, cuando preparas tu trabajo y tus proyectos, hay metas a mediano, largo y corto plazo. Lamentablemente, si tienes dos o tres meses para un campeonato importante, tu trabajo no puede ser a largo plazo", explicó.

LR Focus

De igual forma, Natalia Málaga consideró que el Perú todavía cuenta con jugadoras capaces de representar a la selección, pero sostuvo que es necesario fortalecer la disciplina y el compromiso con la camiseta nacional. "A mí me da mucha pena que no estemos en el lugar que nos corresponde, donde debemos estar, porque gente hay y jugadoras hay", concluyó.

Puedes ver

Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal confirmado del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026-27

lr.pe

¿Cuándo empieza la siguiente fecha de la Liga Peruana de Vóley?

La quinta jornada en la Liga Peruana de Vóley tendrá inicio el próximo sábado 14 de noviembre. Entre los encuentros más atractivos están: Universidad San Martín vs Alianza Lima y Universitario vs Regatas Lima.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gobierno confirma días no laborables en noviembre de 2026 por la visita del papa León XIV: ¿qué fechas aplican?

Vigilia con el papa León XIV: Teleticket habilita hoy entradas gratuitas para jóvenes de 16 a 35 años, ¿desde qué hora?

Teniente de la PNP es detenido por agredir a una mujer y patear a un policía durante su traslado en Piura

Deportes

“Para Maradona, Cristiano Ronaldo era más que Messi”: la polémica revelación del periodista argentino Sergio Levinsky sobre la relación entre Diego y Leo

UCV y la Fundación Real Madrid promueven su alianza educativa

Asociados del Country Club El Bosque alzan su voz pidiendo justicia con plantón en la sede de la Corte Superior de Justicia

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Sala Penal de la Suprema anularía la condena al expresidente Castillo

Tensión en las Cámaras del Congreso: Óscar Reto cuestiona a Miguel Torres por el debate de la ley de presupuesto

Francis Allison alerta de que Jeanette Alonzo no juraría como alcaldesa: “Un enredo originado por López Aliaga”