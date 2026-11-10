Natalia Málaga se refirió al trabajo de Antonio Rizola y lamentó el presente de la selección peruana de vóley: "Estar como estamos es doloroso" La entrenadora de Deportivo Géminis expresó su preocupación por la actualidad de la selección peruana de vóley y dejó una reflexión sobre el trabajo del técnico brasileño.

Natalia Málaga volvió a pronunciarse sobre la actualidad de la selección peruana de vóley y el trabajo que viene realizando el entrenador Antonio Rizola al frente del equipo nacional. La exvoleibolista habló en el programa ‘La Cáteda Deportes’ y no ocultó su preocupación por el presente de la ‘blanquirroja’.

La experimentada estratega expresó su tristeza por la actualidad del voleibol nacional, recordando las hazañas que consiguió con la selección peruana cuando ella era jugadora. "Lo triste es que Perú tiene una historia de voleibol rica, muy rica. Estar como estamos es doloroso, al menos para mí, porque esa historia me ha costado sudor, como a todas mis compañeras y a todas las personas que fuimos parte de ella", señaló.

Natalia Málaga habló sobre el trabajo de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley

La exvoleibolista también habló sobre el trabajo que viene realizando Antonio Rizola como entrenador de la selección peruana. La estratega consideró que la planificación del equipo debe adaptarse a los objetivos deportivos más cercanos. "Lógicamente, cuando preparas tu trabajo y tus proyectos, hay metas a mediano, largo y corto plazo. Lamentablemente, si tienes dos o tres meses para un campeonato importante, tu trabajo no puede ser a largo plazo", explicó.

De igual forma, Natalia Málaga consideró que el Perú todavía cuenta con jugadoras capaces de representar a la selección, pero sostuvo que es necesario fortalecer la disciplina y el compromiso con la camiseta nacional. "A mí me da mucha pena que no estemos en el lugar que nos corresponde, donde debemos estar, porque gente hay y jugadoras hay", concluyó.

¿Cuándo empieza la siguiente fecha de la Liga Peruana de Vóley?

La quinta jornada en la Liga Peruana de Vóley tendrá inicio el próximo sábado 14 de noviembre. Entre los encuentros más atractivos están: Universidad San Martín vs Alianza Lima y Universitario vs Regatas Lima.