Andrea San Martín habla del difícil momento que atraviesa tras perder contacto con su hija: “Me quebró el corazón”
Andrea San Martín volvió a aparecer en redes sociales tras una pausa para contar que una reciente controversia le ha causado un profundo dolor emocional. "No soy la misma persona ni me siento igual", dijo.
Andrea San Martín reapareció este martes 10 de noviembre, luego de alejarse un poco de sus redes sociales. La influencer peruana contó que la controversia derivada de la acusación planteada por Juan Víctor Sánchez le ha impedido volver a ser la de antes; en ese sentido, reveló haber atravesado por una situación que llegó a romperle el corazón.
"Me estoy terminando de alistar, pero tuve que tirarme un momento a la cama debido a que ocurrió algo que me rompió el corazón. Pese a todo, no queda más que continuar", manifestó Andrea San Martín, quien contó que se quedó sin muchos ingresos a raíz de la denuncia que implica a su hija menor.
Andrea San Martín asegura que ya no es la misma
Andrea San Martín, quien recibió una advertencia de la madre de Juan Víctor Sánchez, contó a sus fans que desde el último martes ha retomado el ejercicio porque necesita relajarse y volver a su rutina diaria. "Desconozco qué tan constante logre ser debido a las complicaciones de tiempo, como suelo comentarles, pero requiero una vía de escape emocional y un espacio personal para sobrellevarlo todo", comenzó en sus publicaciones en Instagram.
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Asimismo, San Martín añadió que, tras lo ocurrido, opta por visibilizar su sufrimiento en redes sociales para hacer compañía a quienes se encuentren atravesando por circunstancias semejantes.
"Ya les he comentado que no soy la misma persona ni me siento igual, pero debo seguir adelante. Así que se trata también de entender que, si bien la mayoría conoce mi situación actual, esta comunidad no gira únicamente en torno a mí. Se trata de pensar en quienes están del otro lado, en sus testimonios y en los mensajes privados que recibo de personas que enfrentan vivencias parecidas, algunas tal vez de menor o mayor magnitud, pero entendiendo que el sufrimiento es igual de válido para todos y no admite comparaciones", expresó.
Finalmente, Andrea remarcó la importancia de enfocarse en el presente, avanzar jornada tras jornada, y dedicó palabras de gratitud a sus seguidores por las muestras de afecto recibidas por mensajes directos.
"Por ello, a pesar del proceso interno que atravieso, quiero servir de impulso para que, sin importar la pena que sientas ahora o lo incierto que percibas tu panorama cercano, nos sostengamos mutuamente. Vamos a darnos apoyo, a darnos ese abrazo a la distancia, a fortalecernos y darnos ánimos constantes, avanzando solo un día a la vez, paso a paso, mediante un profundo trabajo personal", concluyó.