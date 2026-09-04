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Después de varios años marcados por retos personales y decisiones que postergaron sus planes familiares, Diana Sánchez comparte una noticia que la acerca a una de sus mayores ilusiones. La expresentadora de ‘Yo soy’ contó que el tratamiento de fertilidad que inició junto a su esposo, Dan Guido, alcanzó una etapa decisiva y con resultados alentadores.

La conductora regresó temporalmente al Perú y, durante una entrevista en un programa de streaming, habló sobre este proceso que llevó en reserva durante los últimos meses. Aunque aún falta un paso crucial antes de pensar en un embarazo, la influencer se mostró optimista con el avance conseguido.

Un resultado favorable tras una larga espera

Durante su participación en ‘Sin Más Que Decir’, Diana Sánchez confirmó que el procedimiento de fecundación in vitro que siguió junto a Dan Guido obtuvo un resultado positivo en la evaluación del embrión, lo que representa una de las etapas más importantes del tratamiento.

La exintegrante de realities explicó que antes de llegar a este punto intentó distintas alternativas para lograr un embarazo. Sin embargo, diversos factores complicaron el proceso y la llevaron a optar por la reproducción asistida. "Todo hice, hermana. Nada funcionó porque definitivamente mi edad, sumado el medicamento, más la quimioterapia, no funcionó", manifestó.

Al mencionar las quimioterapias, Sánchez hizo referencia al proceso de salud que atraviesa su esposo Dan Guido, quien fue diagnosticado con leucemia en 2021. En años anteriores, la propia figura televisiva señaló que él continuaba bajo tratamiento oncológico y seguimiento médico debido a la enfermedad. La pareja había explicado previamente que los planes de convertirse en padres quedaron en pausa debido a la prioridad que representaba la recuperación de Guido.

Pese al avance, Diana Sánchez dejó en claro que todavía no está embarazada. Según explicó, el siguiente paso consiste en la transferencia del embrión a su útero, procedimiento que definirá si el tratamiento continúa evolucionando favorablemente. "La fecundación in vitro ha salido favorable y genéticamente bien. Estamos esperando el momento para ponerlo en mi pancita y esperemos que mi cuerpo sea bueno para recibir a mi bebito", declaró emocionada.

La empresaria señaló que este resultado llega después de varios meses de controles médicos y preparación hormonal, una etapa que también compartió en parte con sus seguidores. "Cuando estaba acá les conté que estaba en el proceso de las inyecciones de hormonas y después de tanto tiempo quedó", recordó.

Por ahora, Diana Sánchez aguarda la transferencia embrionaria junto a su esposo y mantiene intacta la ilusión de cumplir el sueño de convertirse en madre. "Esperemos que mi cuerpo sea bueno para recibir a mi bebito", expresó.