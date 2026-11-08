¡Se acabó el amor! Queridos actores de 'Al fondo hay sitio' habrían terminado su relación a solo 10 meses de oficializar y toman radical decisión Dos de los más queridos y aclamados actores de 'Al fondo hay sitio' habrían puesto punto final a su romance de solo 10 meses. Borraron todo rastro de ambos en redes y se alejan por completo.

Los actores de 'Al fondo hay sitio' habían iniciado su relación a inicios de 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Los actores de 'Al fondo hay sitio' habían iniciado su relación a inicios de 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Guadalupe Farfán y Mathías Spitzer se encuentran en el centro de las especulaciones luego de que sus seguidores notaran algunos cambios en sus redes sociales que apuntarían al posible final de su relación. Los actores de 'Al fondo hay sitio' habrían tomado caminos separados a solo 10 meses de hacer público su romance, una noticia que ha generado diversas reacciones entre los usuarios.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado una ruptura, varios indicios alimentaron las versiones sobre su situación sentimental. Entre ellos destacan que habrían dejado de seguirse en Instagram y que ya no estaría disponible el video de TikTok con el que la actriz anunció públicamente que mantenía una relación con el también actor.

Guadalupe Farfán ya no sigue a Mathías Spitzer en Instagram.

¿Guadalupe Farfán y Mathías Spitzer terminaron su relación de 10 meses?

Los rumores sobre una posible separación entre Guadalupe Farfán y Mathías Spitzer comenzaron a circular en TikTok, donde diferentes usuarios compartieron publicaciones que vinculaban a la actriz con una nueva etapa de soltería. Los videos no tardaron en generar comentarios y reacciones, especialmente entre quienes seguían de cerca el romance de los artistas.

Una de las publicaciones que llamó la atención mostraba fotografías de Guadalupe Farfán acompañadas de una frase que sugería que habría regresado a la soltería.

Otro contenido relacionado con la protagonista de 'Al fondo hay sitio' también generó comentarios al mencionar que Mathías Spitzer habría dejado de ser su pareja.

Sin embargo, las especulaciones no fueron recibidas de la misma manera por todos los seguidores. En una conversación compartida en redes sociales, una usuaria preguntó si ambos continuaban juntos. Ante la interrogante, la creadora de contenido respondió negativamente.

Otra internauta añadió que los actores "se dejaron de seguir", comentario que reforzó las sospechas sobre una posible ruptura.

Mathías Spitzer ya no sigue a Guadalupe Farfán en Instagram.

A estos indicios se suma que el video con el que Guadalupe Farfán oficializó su relación ya no aparecería en sus redes sociales. La desaparición de aquella publicación despertó nuevas interrogantes entre sus seguidores, pues fue precisamente mediante ese contenido que la actriz confirmó los rumores sobre su romance con Mathías Spitzer.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Guadalupe Farfán y Mathías Spitzer?

La cercanía entre Guadalupe Farfán y Mathías Spitzer también estuvo relacionada con sus participaciones en 'Al fondo hay sitio'. La actriz dio vida a July, mientras que el intérprete participó en la producción televisiva como el doctor Francisco, personaje también identificado como el doctor Vivas.

Aunque durante un tiempo ambos mantuvieron su vínculo lejos de los anuncios públicos, las imágenes juntos y las apariciones en distintos espacios comenzaron a despertar sospechas sobre un posible romance. Su cercanía también estuvo vinculada con proyectos musicales, entre ellos una canción junto a Foné, banda de la que Mathías Spitzer es vocalista.

A finales de 2025 y durante los primeros días de 2026, las fotografías de ambos compartiendo momentos juntos comenzaron a circular en redes sociales. Entre las publicaciones que despertaron comentarios figuraban imágenes de reuniones y encuentros en un gimnasio, situaciones que incrementaron las versiones sobre una relación sentimental.

Finalmente, a finales de enero de 2026, Guadalupe Farfán decidió terminar con las especulaciones y confirmó su romance mediante un video publicado en TikTok. La actriz acompañó el anuncio con el mensaje "los rumores son ciertos", con el que dio a conocer que mantenía una relación con el actor desde hacía varios meses.