Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa de emergencia al Perú por Florcita Polo: “La preocupación es muy grande”

Susy Díaz interrumpió sus vacaciones en España y volverá al país para acompañar a Florcita Polo tras su denuncia contra Luiggi Yarasca. Deysi Araujo confirmó que ambas llegarán a Lima este lunes 9 de noviembre.

Susy Díaz regresa a Perú tras denuncia de Florcita Polo contra su expareja. Composición LR. YouTube
Susy Díaz regresa a Perú tras denuncia de Florcita Polo contra su expareja. Composición LR. YouTube
Por
google iconLa República en Google

La situación que atraviesa Florcita Polo tras denunciar a Luiggi Yarasca por presunta violencia física llevó a Susy Díaz a cambiar sus planes de viaje. La excongresista decidió cancelar sus vacaciones en España y regresar a Lima para acompañar a su hija en medio del proceso legal que enfrenta luego de denunciar a su expareja por una supuesta agresión.

La noticia fue confirmada por Deysi Araujo, amiga cercana de la excongresista, quien brindó declaraciones a 'Trome' y reveló que ambas volverán a Perú el lunes 9 de noviembre. La preocupación de la popular figura de televisión por el bienestar de su única hija habría sido determinante para interrumpir su estadía en Europa y permanecer junto a ella durante este difícil momento.

Puedes ver

Paloma de la Guaracha se quiebra tras visitar a Flor Polo y revela las lesiones que le dejó Luiggi Yarasca

lr.pe

Deysi Araujo revela detalles del retorno de emergencia de Susy Díaz

La popular vedette fue quien dio detalles sobre la decisión de la excongresista de adelantar su regreso al país. La modelo confirmó que ambas estarán nuevamente en Lima este lunes 9 de noviembre y reconoció que el caso de Florcita ha generado una profunda preocupación en su entorno cercano.

LR Focus

“Ya estamos regresando el lunes porque la preocupación de Susy es muy grande como madre e incluso para mí también porque Florcita es como una hermana para mí”, manifestó Deysi Araujo, quien dejó en evidencia el vínculo afectivo que mantiene con la famosa 'Reina de las dietas'.

Puedes ver

Flor Polo reaparece con potente mensaje tras obtener medidas de protección contra Luiggi Yarasca por agresión: “Saliste de muchas y vas a salir de esta”

lr.pe

Respaldo total en medio de estrictas medidas de protección judicial a Florcita Polo

El regreso de Susy Díaz se produce después de que el abogado de su hija confirmara que el Poder Judicial concedió medidas de protección a favor de la empresaria. Entre las disposiciones dictadas figura la prohibición para Luiggi Yarasca de acercarse a menos de 200 metros de su expareja, con el propósito de resguardar su integridad.

Las restricciones también contemplan posibles actos de humillación, violencia o represalias contra Florcita, incluso si estos pudieran realizarse mediante personas de su entorno. Asimismo, el empresario deberá cumplir con terapia psicológica y podría afrontar consecuencias legales si desobedece las disposiciones establecidas por la autoridad judicial.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley 2026?

Hasta 13 horas sin agua en Lima y Callao este lunes 9 de noviembre: conoce los sectores afectados por el corte de Sedapal

Centros de salud mental de Lima sin agua ni luz por deudas: denuncian falta de medicinas para pacientes con intentos de suicidio

Espectáculos

Ana Siucho impacta a todos con renovada figura tras final de su matrimonio con Edison Flores y recibe halagos en redes sociales

Luiggi Yarasca rompe su silencio y niega haber agredido a Florcita Polo pese a grave denuncia policial: “Nunca ha habido un acto de violencia”

Monique Pardo vive momentos de terror: techo de su casa se desploma mientras ella dormía y termina de emergencia en hospital

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Espá llega a Rusia para tratar situación de peruanos involucrados en guerra con Ucrania

Congresista fujimorista es captado en fiesta durante su semana de representación y emergencia de El Niño

López Aliaga asegura que denunciará penalmente a Roberto Burneo tras rechazo del JNE a la reelección encubierta