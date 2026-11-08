Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa de emergencia al Perú por Florcita Polo: “La preocupación es muy grande” Susy Díaz interrumpió sus vacaciones en España y volverá al país para acompañar a Florcita Polo tras su denuncia contra Luiggi Yarasca. Deysi Araujo confirmó que ambas llegarán a Lima este lunes 9 de noviembre.

La situación que atraviesa Florcita Polo tras denunciar a Luiggi Yarasca por presunta violencia física llevó a Susy Díaz a cambiar sus planes de viaje. La excongresista decidió cancelar sus vacaciones en España y regresar a Lima para acompañar a su hija en medio del proceso legal que enfrenta luego de denunciar a su expareja por una supuesta agresión.

La noticia fue confirmada por Deysi Araujo, amiga cercana de la excongresista, quien brindó declaraciones a 'Trome' y reveló que ambas volverán a Perú el lunes 9 de noviembre. La preocupación de la popular figura de televisión por el bienestar de su única hija habría sido determinante para interrumpir su estadía en Europa y permanecer junto a ella durante este difícil momento.

Deysi Araujo revela detalles del retorno de emergencia de Susy Díaz

La popular vedette fue quien dio detalles sobre la decisión de la excongresista de adelantar su regreso al país. La modelo confirmó que ambas estarán nuevamente en Lima este lunes 9 de noviembre y reconoció que el caso de Florcita ha generado una profunda preocupación en su entorno cercano.

“Ya estamos regresando el lunes porque la preocupación de Susy es muy grande como madre e incluso para mí también porque Florcita es como una hermana para mí”, manifestó Deysi Araujo, quien dejó en evidencia el vínculo afectivo que mantiene con la famosa 'Reina de las dietas'.

Respaldo total en medio de estrictas medidas de protección judicial a Florcita Polo

El regreso de Susy Díaz se produce después de que el abogado de su hija confirmara que el Poder Judicial concedió medidas de protección a favor de la empresaria. Entre las disposiciones dictadas figura la prohibición para Luiggi Yarasca de acercarse a menos de 200 metros de su expareja, con el propósito de resguardar su integridad.

Las restricciones también contemplan posibles actos de humillación, violencia o represalias contra Florcita, incluso si estos pudieran realizarse mediante personas de su entorno. Asimismo, el empresario deberá cumplir con terapia psicológica y podría afrontar consecuencias legales si desobedece las disposiciones establecidas por la autoridad judicial.