Fernando Niño, conocido por interpretar a Juan Pablo en la serie peruana 'Al fondo hay sitio', despertó la curiosidad de sus seguidores al compartir fotografías y videos de una escapada turística junto a Pía Van Oordt. Las publicaciones que ambos difundieron en sus historias de Instagram dieron pie a especulaciones sobre una posible relación sentimental.

La cercanía entre el actor argentino y la DJ generó interrogantes sobre su situación sentimental, especialmente por su vínculo pasado con Macla Yamada. Aunque las imágenes muestran que compartieron momentos durante sus vacaciones, ninguno de los detalles proporcionados confirma que exista un romance entre ambos.

Fernando Niño se luce en redes acompañado de Pía Van Oordt.

Fernando Niño se luce con DJ Pía Van Oordt en viaje a Paracas y a la selva

Fernando Niño volvió a captar la atención de los usuarios de redes sociales después de mostrar parte de sus vacaciones, esta vez en compañía de Pía Van Oordt. El actor publicó contenido de su visita a Paracas, destino turístico ubicado al sur de Lima, donde disfrutó de diferentes actividades junto a la joven DJ.

Las publicaciones de ambos fueron claves para que surgieran rumores sobre una posible relación. Pía también compartió fotografías y videos de su estancia en este lugar, además de etiquetar al intérprete de Juan Pablo en sus historias de Instagram. Estas interacciones despertaron el interés de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si entre los dos habría algo más que una amistad.

La atención sobre Fernando Niño también se produjo después de que compartiera imágenes de otro viaje por la selva peruana. En ese contenido, el actor apareció acompañado de la DJ, acrecentando los rumores de un posible romance entre ambos.

¿Quién es la mujer vinculada a Fernando Niño tras su ruptura con Macla Yamada?

Pía Van Oordt, conocida en la industria musical como Pía Van O, es una DJ y creadora de contenido que participa en la escena social y nocturna peruana. A través de sus plataformas digitales, comparte aspectos de su actividad profesional, sus presentaciones musicales, sus viajes y diferentes momentos de su estilo de vida.

Además de su trabajo como DJ, Pía mantiene presencia en eventos sociales y ha colaborado como imagen de diversas marcas de moda. Su actividad en redes sociales le permite mostrar tanto sus proyectos profesionales como experiencias personales, entre ellas las recientes vacaciones durante las cuales compartió contenido junto a Fernando Niño.

La exposición de estas imágenes hizo que su nombre cobrara mayor relevancia entre quienes siguen la trayectoria del actor de 'Al fondo hay sitio'. Las etiquetas y publicaciones cruzadas durante la escapada a Paracas alimentaron las especulaciones sobre una posible relación, aunque no existe una confirmación pública de que ambos sean pareja.