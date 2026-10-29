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Alessandra Fuller impacta con reacción a romance entre su expareja, Renato Rossini Jr., y Samahara Lobatón: "Son personas que se merecen"

La actriz Alessandra Fuller expresó su apoyo al nuevo romance de su expareja Renato Rossini Jr. con Samahara Lobatón. Sin embargo, su elección de palabras no tardó en generar reacciones.

Alessandra Fuller y Renato Rossini Jr. terminaron su romance a finales de 2024.
Alessandra Fuller y Renato Rossini Jr. terminaron su romance a finales de 2024.Foto: composición LR/Willax/Instagram
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La confirmación del romance entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón sigue generando reacciones en la farándula nacional. Esta vez fue Alessandra Fuller, exnovia del modelo, quien rompió su silencio y sorprendió al pronunciarse públicamente sobre la nueva relación de los influencers.

Lejos de avivar polémicas o mostrar incomodidad por la noticia, la actriz optó por enviar un mensaje de respaldo a la pareja del momento. Sus declaraciones, sin embargo, no pasaron desapercibidas en redes sociales debido a una frase que muchos usuarios interpretaron de distintas maneras.

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Ale Fuller genera reacciones con su comentario sobre romance entre Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón

Durante una entrevista para Willax, Ale Fuller fue consultada acerca de la reciente oficialización del romance entre Rossini Jr. y Samahara. Ante las cámaras, la actriz respondió con naturalidad y dejó claro que ve con buenos ojos esta nueva etapa sentimental que atraviesa su ex. “Muy contenta porque creo que son personas que se merecen… Si están felices, construyendo algo sano y bonito, eso hay que celebrarlo, ¿no?”, expresó.

La elección de palabras llamó especialmente la atención por la frase 'son personas que se merecen', comentario que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. Mientras algunos consideraron que se trató de un deseo sincero de felicidad para ambos, otros interpretaron sus palabras como un mensaje con sarcasmo.

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“Lo voy a celebrar”: Ale Fuller respalda a Renato Rossini Jr.

Más adelante, la recordada protagonista de ‘Ven, baila, quinceañera’ también fue consultada sobre si aprobaba formalmente la relación entre Renato y Samahara. En ese momento, dejó claro el cariño que aún mantiene hacia el actor y reiteró sus buenos deseos para la pareja. “Por supuesto que sí. Lo que le haga feliz a ‘Rena’, yo lo voy a celebrar”, señaló con tranquilidad.

Asimismo, los reporteros le preguntaron si tenía algún consejo para su expareja en esta nueva etapa amorosa junto a la hija de Melissa Klug. No obstante, Fuller prefirió mantenerse al margen y sostuvo que ese tipo de conversaciones deben darse en un ámbito privado. “No. Yo creo que los consejos de cara a algo tan personal se deberían dar también desde ese mismo lugar, ¿no? En lo privado. Por lo pronto, desearle lo mejor. Que sea feliz”, respondió.

Aunque sus declaraciones estuvieron marcadas por un tono cordial, sus palabras continuaron dando de qué hablar entre los usuarios, quienes no tardaron en debatir el verdadero significado de la frase con la que se refirió a la pareja del momento.

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