Magaly Medina le respondió con todo a Peluchín luego de sus cuestionamientos por la muerte de la China Polo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Magaly Medina le respondió con todo a Peluchín luego de sus cuestionamientos por la muerte de la China Polo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Magaly Medina sorprendió al revelar que Carlos González, hermano de Rodrigo González, se comunicó con ella para solicitar una entrevista en su programa de televisión. Según contó la conductora de 'Magaly TV La Firme', la intención era hablar sobre el presentador de 'Amor y fuego', pero decidió no darle espacio en pantalla porque consideró que hacerlo podría causarle un profundo daño emocional a quien fue uno de sus amigos más cercanos.

La confesión en 'Malvinas espectáculos' se produjo en medio del nuevo enfrentamiento público entre la periodista de ATV y Peluchín. Ambos mantuvieron una estrecha amistad durante varios años, hasta que sus diferencias personales terminaron por distanciarlos.

Magaly Medina revela que hermano de Rodrigo González la buscó para entrevista

Durante sus declaraciones, Magaly Medina explicó que Carlos González se acercó a ella con la intención de sentarse en su set y hablar sobre su hermano. Sin embargo, la conductora aseguró que descartó la posibilidad de entrevistarlo, pues no quería utilizar los problemas familiares de Rodrigo González para perjudicarlo públicamente, pese a la distancia que actualmente existe entre ambos.

La figura de ATV sostuvo que no estaría dispuesta a exponer a su antiguo amigo de esa manera, especialmente por el vínculo que compartieron durante años. Para respaldar su postura, recordó que nunca ha invitado a una persona a su espacio televisivo con el propósito de hablar mal del presentador, a quien todavía considera alguien importante por la amistad que tuvieron en el pasado.

"¿Tú crees que yo sentaría al hermano que me lo pidió, que me pidió sentarse para destruirlo? ¿Tú crees que yo lo hice? No lo hice, ni lo haré jamás, porque yo sé que eso le dolería mucho. Yo sé que eso le afectaría, pero no se lo voy a hacer", manifestó Magaly Medina al explicar las razones por las que rechazó la propuesta de Carlos González.

La conductora remarcó que sus diferencias con Peluchín no justifican involucrar a sus familiares ni convertir asuntos personales en un espectáculo televisivo. De acuerdo con su versión, aceptar la entrevista habría significado cruzar un límite que no está dispuesta a traspasar, independientemente de los conflictos que mantiene con el conductor de 'Amor y Fuego'.

Magaly Medina critica a Rodrigo González

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Rodrigo González se intensificó después de que el conductor calificara de "miserable" a la periodista por sus comentarios sobre el caso de Susy Aponte, conocida como la 'China Polo'. Ante esas críticas, la presentadora respondió con dureza y cuestionó la posición que, a su juicio, ocupa Peluchín frente a ella en el mundo del espectáculo.

"¿Qué le voy a decir a este chico?, ¿qué le voy a contestar?, siempre es un segundón y seguirá siendo el segundón y no lo procesa", declaró la conductora de ATV ante la prensa, en una respuesta que volvió a poner de manifiesto el deterioro de la relación entre ambos personajes televisivos.

Magaly Medina también señaló que Rodrigo González sería capaz de recibir en su espacio a cualquier persona dispuesta a hablar en su contra. En contraste, insistió en que ella decidió no entrevistar a Carlos González, aunque el hermano de Peluchín se había comunicado con ella para exponer su versión sobre el presentador.

"Él es capaz de sentar a quien sea que hable mal de mí y es algo que yo no haría por la bonita amistad que hemos tenido y porque eso no se lo hago a nadie, ni a mi enemiga", remarcó Medina al comparar su postura con la que atribuye a su antiguo amigo.