Rodrigo González, conductor de 'Amor y fuego', volvió a enfrentarse públicamente con Magaly Medina y la instó a llevar a su programa a su hermano, quien le habría ofrecido una entrevista para hablar sobre él. El popular 'Peluchín' negó que la conductora de espectáculos le esté 'perdonando la vida' al no darle espacio televisivo a su familiar.

El nuevo cruce entre ambas figuras de la televisión peruana se produjo después de que la 'Urraca' explicara por qué no aceptó entrevistar a Carlos González. Frente a ello, el presentador de Willax cuestionó los motivos de la periodista de 63 años y aseguró que, si considera que las declaraciones de su hermano pueden aportar información relevante, debería darle la oportunidad de expresarse. Además, advirtió que no aceptará lo que considera amenazas veladas en medio de la controversia.

Peluchín reta a Magaly Medina a entrevistar a su hermano Carlos González

Durante su intervención del lunes 19 de octubre, Rodrigo González desafió a su examiga a recibir a su hermano en el set de 'Magaly TV, la firme'. El presentador sostuvo que la decisión de entrevistar a una persona corresponde exclusivamente a quien dirige el espacio televisivo y rechazó que la negativa de la conductora deba interpretarse como una consideración hacia él.

“Si se demuestra que yo he delinquido, si se demuestra que me he quedado con algo que no me corresponde, si se demuestra que he hecho un acto ilícito, si se demuestra que estoy metido en alguna mafia, si se demuestra que estoy metido en algo relacionado con corrupción, no me perdones la vida porque aquí no lo vamos a hacer contigo”, manifestó.

El periodista de espectáculos insistió en que Magaly Medina debería aceptar la entrevista si considera que su hermano tiene información capaz de cuestionarlo o revelar aspectos desconocidos de su historia. Según su postura, la decisión de no recibirlo no respondería a un gesto de protección, sino a que la conductora no estaría convencida de la veracidad de lo que podría declarar.

“Dásela, si alguien te pide una entrevista y crees que te va a dar un material relevante, si te parece que va a haber una información que va a desenmascararme, adelante”, señaló el presentador de 'Amor y fuego'.

“No me perdones la vida”: la fuerte advertencia de Rodrigo González a Magaly Medina

Asimismo, sostuvo que la periodista conoce los antecedentes de la situación y que, por esa razón, debería actuar de acuerdo con lo que considere conveniente para su programa.

“No me amenaces. Los que no te conocen, pensarás que eres buenita, habla. ¿Tiene algo que contarle? Entrevístalo, pregúntale todo lo que quieras. Mi madre y yo sabremos cómo salir adelante de eso”, afirmó el conductor, quien reiteró su invitación a Magaly Medina para que concrete la conversación televisiva.

Finalmente, Peluchín remarcó que no espera un trato especial por parte de su examiga y le pidió que actúe según sus propios criterios periodísticos.

“No te calles, no me perdones la vida y adelante con lo que tú crees que será beneficioso para tu trabajo. No me perdones la vida porque aquí no te la vamos a perdonar”, sentenció.

¿Qué había dicho Magaly Medina sobre el hermano de Rodrigo González?

La controversia entre Rodrigo González y Magaly Medina surgió después de que el conductor de Willax cuestionara los comentarios que la periodista realizó sobre Susy Aponte, conocida como la 'China Polo', quien fue asesinada en septiembre. La reacción de la presentadora no tardó en llegar: calificó a Peluchín de segundón y puso en tela de juicio sus principios.

En medio de ese intercambio, Medina Vela reveló que Carlos González, hermano del presentador, se había puesto en contacto con ella para ofrecerle una entrevista en la que, según explicó, pretendía hablar en contra de Rodrigo.

La periodista aseguró que decidió no aceptar la propuesta porque consideraba que darle espacio podía ocasionarle un profundo dolor emocional a quien durante años había sido uno de sus amigos más cercanos.

“¿Tú crees que yo sentaría al hermano que me lo pidió, que me pidió sentarse para destruirlo? ¿Tú crees que yo lo hice? No lo hice, ni lo haré jamás, porque yo sé que eso le dolería mucho”, declaró para 'Malvina espectáculos'.