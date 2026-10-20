Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¡Consumado! Comisión de Constitución aprobó facultades | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Rodrigo González desafía a Magaly Medina a entrevistar a su hermano y lanza dura advertencia: "No me perdones la vida, porque aquí no te la vamos a perdonar"

Rodrigo González desafió a Magaly Medina a entrevistar a su hermano, Carlos González, y lanzó una contundente advertencia a la conductora, luego de que ella rechazara la propuesta por considerar que sus declaraciones podrían causarle un profundo daño emocional.

Magaly Medina reveló que hermano de Peluchín la buscó para "destruirlo". Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Magaly Medina reveló que hermano de Peluchín la buscó para "destruirlo". Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Por
google iconLa República en Google

Rodrigo González, conductor de 'Amor y fuego', volvió a enfrentarse públicamente con Magaly Medina y la instó a llevar a su programa a su hermano, quien le habría ofrecido una entrevista para hablar sobre él. El popular 'Peluchín' negó que la conductora de espectáculos le esté 'perdonando la vida' al no darle espacio televisivo a su familiar.

El nuevo cruce entre ambas figuras de la televisión peruana se produjo después de que la 'Urraca' explicara por qué no aceptó entrevistar a Carlos González. Frente a ello, el presentador de Willax cuestionó los motivos de la periodista de 63 años y aseguró que, si considera que las declaraciones de su hermano pueden aportar información relevante, debería darle la oportunidad de expresarse. Además, advirtió que no aceptará lo que considera amenazas veladas en medio de la controversia.

Puedes ver

Magaly Medina comete infidencia y revela que hermano de Rodrigo González le pidió entrevista para “destruirlo”: “Eso le dolería mucho”

lr.pe

Peluchín reta a Magaly Medina a entrevistar a su hermano Carlos González

Durante su intervención del lunes 19 de octubre, Rodrigo González desafió a su examiga a recibir a su hermano en el set de 'Magaly TV, la firme'. El presentador sostuvo que la decisión de entrevistar a una persona corresponde exclusivamente a quien dirige el espacio televisivo y rechazó que la negativa de la conductora deba interpretarse como una consideración hacia él.

“Si se demuestra que yo he delinquido, si se demuestra que me he quedado con algo que no me corresponde, si se demuestra que he hecho un acto ilícito, si se demuestra que estoy metido en alguna mafia, si se demuestra que estoy metido en algo relacionado con corrupción, no me perdones la vida porque aquí no lo vamos a hacer contigo”, manifestó.

El periodista de espectáculos insistió en que Magaly Medina debería aceptar la entrevista si considera que su hermano tiene información capaz de cuestionarlo o revelar aspectos desconocidos de su historia. Según su postura, la decisión de no recibirlo no respondería a un gesto de protección, sino a que la conductora no estaría convencida de la veracidad de lo que podría declarar.

“Dásela, si alguien te pide una entrevista y crees que te va a dar un material relevante, si te parece que va a haber una información que va a desenmascararme, adelante”, señaló el presentador de 'Amor y fuego'.

Puedes ver

Lourdes Sacín se quiebra tras disculpas públicas de Rodrigo González por calificativos hirientes: “Me dolía y me tumbaba más”

lr.pe

“No me perdones la vida”: la fuerte advertencia de Rodrigo González a Magaly Medina

Asimismo, sostuvo que la periodista conoce los antecedentes de la situación y que, por esa razón, debería actuar de acuerdo con lo que considere conveniente para su programa.

“No me amenaces. Los que no te conocen, pensarás que eres buenita, habla. ¿Tiene algo que contarle? Entrevístalo, pregúntale todo lo que quieras. Mi madre y yo sabremos cómo salir adelante de eso”, afirmó el conductor, quien reiteró su invitación a Magaly Medina para que concrete la conversación televisiva.

Finalmente, Peluchín remarcó que no espera un trato especial por parte de su examiga y le pidió que actúe según sus propios criterios periodísticos.

“No te calles, no me perdones la vida y adelante con lo que tú crees que será beneficioso para tu trabajo. No me perdones la vida porque aquí no te la vamos a perdonar”, sentenció.

Puedes ver

‘Peluchín’ envía mensaje a Lourdes Sacín tras muerte de ‘China’ Polo: "Disculpas por todo el dolor que te pude haber causado"

lr.pe

¿Qué había dicho Magaly Medina sobre el hermano de Rodrigo González?

La controversia entre Rodrigo González y Magaly Medina surgió después de que el conductor de Willax cuestionara los comentarios que la periodista realizó sobre Susy Aponte, conocida como la 'China Polo', quien fue asesinada en septiembre. La reacción de la presentadora no tardó en llegar: calificó a Peluchín de segundón y puso en tela de juicio sus principios.

En medio de ese intercambio, Medina Vela reveló que Carlos González, hermano del presentador, se había puesto en contacto con ella para ofrecerle una entrevista en la que, según explicó, pretendía hablar en contra de Rodrigo.

La periodista aseguró que decidió no aceptar la propuesta porque consideraba que darle espacio podía ocasionarle un profundo dolor emocional a quien durante años había sido uno de sus amigos más cercanos.

“¿Tú crees que yo sentaría al hermano que me lo pidió, que me pidió sentarse para destruirlo? ¿Tú crees que yo lo hice? No lo hice, ni lo haré jamás, porque yo sé que eso le dolería mucho”, declaró para 'Malvina espectáculos'.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 20 de octubre de 2026

Por Carlin | 20 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rodrigo González desafía a Magaly Medina a entrevistar a su hermano y lanza dura advertencia: "No me perdones la vida, porque aquí no te la vamos a perdonar"

Precio del dólar hoy en Perú, martes 20 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Temblor en Perú hoy EN VIVO, martes 20 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Espectáculos

Hijo de María Pía Copello confiesa a Magaly Medina si tendría un romance con una modelo de la farándula: “¿Me sacarías (un ampay)?”

‘El reventonazo de la Chola’ superó en rating a la final de ‘Yo soy’ y a ‘JB Noticias’ este fin de semana

Pamela López revela que Christian Cueva bloqueó a su madre de las redes sociales tras polémica por los S/80.000

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Martín Vizcarra: expresidente es trasladado a la unidad de cuidados intensivos por complicación cardíaca

Quitaron dinero a la FAP para equipar helicópteros contra incendios forestales

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”