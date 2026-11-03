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Cristian Zuárez minimiza a la hija de Laura Bozzo tras críticas en su contra: "Nunca tuve un trato cercano con ella"

El argentino Cristian Zuárez no se quedó callado ante los cuestionamientos de la hija de su expareja Laura Bozzo y defendió las declaraciones que brindó en medio de la delicada salud de la conductora.

Laura Bozzo y Cristian Zuárez fueron pareja durante 17 años.
Laura Bozzo y Cristian Zuárez fueron pareja durante 17 años.Foto: composición LR/Instagram
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Las recientes declaraciones de Victoria de la Fuente contra Cristian Zuárez abrieron un nuevo capítulo en la larga historia que une al argentino con Laura Bozzo. Mientras la familia de la conductora enfrenta días complejos por su delicado estado de salud, el exintegrante de Complot decidió responder públicamente a los cuestionamientos lanzados por la hija mayor de la presentadora.

La empresaria había cuestionado que Zuárez se pronunciara sobre la situación médica de su madre y no solo le recordó sus episodios de infidelidad, sino que además aseguró que él nunca hizo nada por Laura y que no tenía derecho a hablar sobre ella. Sin embargo, el argentino rechazó sus palabras y defendió el vínculo que sostuvo durante años con la conductora peruana, con quien compartió una relación sentimental durante casi dos décadas y también proyectos profesionales.

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Cristian Zuárez le responde a la hija de Laura Bozzo

En declaraciones difundidas por Trome, Cristian Zuárez recordó que acompañó a Bozzo en momentos difíciles y explicó por qué considera legítimo expresar preocupación por ella. “Fui pareja de Laura y trabajé muchos años junto a ella como productor de ‘Laura en América’. La acompañé durante casi tres años de arresto domiciliario en Perú y estuve a su lado cuando fue internada en una clínica peruana en 2016. No dije esto para echarle nada en cara a Laura ni para reclamar reconocimiento”, sostuvo.

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Sin embargo, lejos de escalar el enfrentamiento, el cantante argentino afirmó que prefiere evitar una discusión pública con la hija de la conductora. “Me veo obligado a responder a declaraciones que considero una provocación, pero no voy a contestar con violencia ni a entrar en agravios”, señaló.

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Cristian Zuárez revela que nunca tuvo un vínculo cercano con hija de Laura Bozzo

Además, Zuárez cuestionó que Victoria hablara de su supuesto comportamiento durante la relación con la recordada ‘Abogada de los Pobres’, pues, tal como ella aseguró, no tuvo una relación estrecha con ella. “A Victoria la vi muy pocas veces y nunca tuve un trato cercano con ella. Por eso, me sorprende que pueda afirmar con tanta seguridad qué hice o dejé de hacer por Laura, si no conoció de cerca nuestra relación ni lo que vivimos”, agregó.

En paralelo, Zuárez reiteró el pedido que hizo días atrás a los seguidores de la conductora: que continúen orando por su recuperación. El argentino había solicitado públicamente que “recen muchísimo por ella”, ante la gravedad del cuadro que enfrentaba la presentadora, y reiteró esa solicitud a los seguidores de su expareja.

Por su parte, Victoria de la Fuente reveló recientemente que Laura Bozzo llegó al hospital con apenas un 10% de probabilidades de sobrevivir, aunque aseguró que logró superar la etapa más crítica. La empresaria salió al frente a pronunciarse ante las falsas versiones que circularon sobre el presunto fallecimiento de su madre.

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