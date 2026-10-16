Victoria’s Secret Fashion Show 2026: fecha, hora, modelos y dónde ver el desfile en vivo

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 reunirá a algunas de las modelos más reconocidas de la industria en una de las pasarelas más esperadas del mundo de la moda. Entre las figuras anunciadas destacan Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Barbara Palvin, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Joan Smalls y Liu Wen. También figuran Ashley Graham, Paloma Elsesser, Alex Consani y Anok Yai, quienes formarán parte de esta edición del espectáculo.

El evento es uno de los desfiles más emblemáticos de la marca de lencería Victoria’s Secret, conocida por combinar moda, diseños llamativos, alas características y presentaciones musicales en vivo. Este año, el espectáculo contará con actuaciones de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y el grupo KATSEYE, una combinación que busca atraer tanto a los seguidores de la moda como a los fanáticos de la música.

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¿Fecha y hora del Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

La transmisión comenzará con el Pink Carpet, la alfombra rosa en la que se podrá seguir la llegada de las invitadas y otras figuras vinculadas al espectáculo. Esta previa está programada para las 6.00 p. m. en Perú, mientras que la pasarela principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 arrancará media hora después, a las 6.30 p. m.

Para quienes quieran seguir la transmisión desde el inicio, es importante conectarse antes del comienzo del desfile central. De esta manera, podrán ver también la previa del evento y la llegada de las personalidades que asistirán a esta edición.

¿Dónde ver en vivo el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

En Perú, el desfile podrá verse gratis por el canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube. La marca también anunció la transmisión a través de sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok, por lo que los espectadores podrán conectarse desde distintas plataformas digitales para seguir el evento.

Por otra parte, esta será la lista de modelos que estarán presentes en el certamen.