Alejo Igoa, el popular youtuber argentino, se presentará en Lima el domingo 15 de noviembre en Costa 21, con un espectáculo dirigido a toda la familia. Fotos: difusión.

Alejo Igoa, el popular youtuber argentino, se presentará en Lima el domingo 15 de noviembre en Costa 21, con un espectáculo dirigido a toda la familia. Fotos: difusión.

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Alejo Igoa, uno de los creadores de contenido más populares de Latinoamérica y una de las figuras más reconocidas de YouTube, llegará próximamente al Perú. El influencer argentino se presentará en Lima con un espectáculo dirigido a toda la familia el domingo 15 de noviembre en Costa 21.

Durante su presentación en Perú, Alejo Igoa, considerado el youtuber en español más grande del mundo, ofrecerá un show pensado especialmente para grandes y pequeños. La propuesta incluirá juegos, retos y diversas dinámicas con participación del público, además de un importante despliegue de luces, sonido y efectos especiales.

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Youtuber Alejo Igoa.

El youtuber también ha mostrado su entusiasmo por visitar el país y encontrarse con sus seguidores peruanos. Para esta presentación, buscará trasladar al escenario parte del estilo, creatividad y energía que caracterizan a los contenidos que publica habitualmente en sus plataformas digitales. De esta manera, los asistentes podrán ser parte de diferentes juegos y actividades protagonizadas por Igoa durante una jornada concebida para disfrutarse en familia.

Alejo Igoa rompe récords históricos en YouTube

El creador argentino ha logrado reunir a millones de seguidores en YouTube y otras plataformas digitales gracias a sus videos de entretenimiento, en los que destacan retos, bromas y diferentes desafíos. Su estilo dinámico y cercano con el público le ha permitido consolidarse como uno de los influencers más destacados de Latinoamérica y formar una numerosa comunidad de seguidores.

El espectáculo del fenómeno infantil de YouTube se realizará el domingo 15 de noviembre en Costa 21. Por su parte, la preventa de entradas comenzará el sábado 5 de septiembre y continuará hasta el domingo 6 mediante Teleticket. Los usuarios que realicen la compra con tarjetas Interbank podrán acceder a descuentos de hasta 15%.

Con esta presentación, Alejo Igoa llevará por primera vez su propuesta de entretenimiento al escenario limeño, donde espera reunirse con la comunidad de seguidores que ha construido en el Perú a través de YouTube y sus distintas redes sociales.