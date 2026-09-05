HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Actor Brandon Gallesi encara en vivo a Mario Irivarren y Gerardo Pe tras comentarios sobre su salud mental: "Hay un límite"

En plena transmisión en vivo de su podcast, Mario Irivarren y Gerardo Pe fueron sorprendidos por el reclamo de Brandon Gallesi. Esto dijeron ante la queja del actor.

Brandon Gallesi se presentó en el podcast 'La Manada', conducido por Mario Irivarren, Gerando Pe y Laura Spoya.
Brandon Gallesi se presentó en el podcast 'La Manada', conducido por Mario Irivarren, Gerando Pe y Laura Spoya. | Foto: composición LR/La Manada
Escuchar
Resumen
Compartir

Brandon Gallesi puso en aprietos a Mario Irivarren y Gerardo Pe al encararles por los comentarios que realizaron acerca de su salud mental. Durante su paso por ‘La Manada Galáctica’ como invitado, el actor no dudó en reclamarles a los conductores por unas bromas que hicieron recientemente, en las que dejaron entrever una posible condición psiquiátrica a raíz del contenido que publicó en redes sociales.

Todo ocurrió en plena transmisión en vivo, cuando Gallesi recordó las opiniones que dieron sobre él. Aunque la exfigura de ‘Habacilar’ habló desde la calma y el respeto, puso un límite claro a los presentadores del podcast.

PUEDES VER: Padre de Alejandra Baigorria explota tras denuncia por presunto abandono de animales y defiende con todo a su hija: "Tomaré medidas legales"

lr.pe

Brandon Gallesi reclama a Mario Irivarren y Gerardo Pe por sus comentarios

Durante su intervención en ‘La Manada Galáctica’, Brandon Gallesi abordó la situación sin filtros. “Escuché en el clip (a Mario) que no solo pensaste que era un personaje el que estaba haciendo o creando, sino también que había problemas psiquiátricos. Y luego tú, Gerardo Pe, dijiste: ‘Ya quemó’”, manifestó.

El también bailarín apuntó directamente hacia la forma ligera en la que sacaron conclusiones acerca de un tema como la salud mental en su podcast, donde miles de personas consumen su contenido. “Antes de dar su juicio donde les ve medio Perú, hubiera sido distinto la forma y el momento”, agregó.

En esa línea, Gallesi reconoció el estilo de humor que se maneja en el medio en Perú. No obstante, puso un margen entre las bromas y las apreciaciones que deberían realizarse desde el respeto. “Yo entiendo que en Perú se ha mantenido el entretenimiento en base al morbo y la risa, en base al chiste, pero creo que hay un límite entre el chiste y lo que realmente debe haber un respeto o tino antes de dar una opinión”, remarcó.

PUEDES VER: Christian Cueva tiene inesperada reacción tras el nuevo romance de Pamela López: "Estoy tratando de..."

lr.pe

Mario Irivarren y Gerardo Pe reaccionan a ‘parchada’ de Brandon Gallesi

Por su parte, Mario Irivarren admitió que habló sobre Brandon Gallesi basándose en su percepción personal sobre sus videos en redes sociales, aunque aseguró que planteó su perspectiva sin intención de burlarse. Ante la insistencia del artista por conocer qué aspecto de su contenido le transmitía la idea de que él pudiera tener un problema de salud mental, el exchico reality argumentó: “Creo que en la forma en la que comunicas o en la narrativa, es una forma no tan común, no tan convencional que quien lo ve... ¿No? Igual, te juzgo desde el respeto (…). No lo dije desde la ofensa ni desde la burla ni desde el morbo. Lo dije como una perspectiva válida y real”.

Entretanto, Gerardo Pe destacó la inteligencia y calma de Gallesi para presentar su reclamo sin recurrir a los insultos. “Realmente, es la primera vez que me meten una parchada muy inteligente. O sea, muy tranquila. Buena parchada. Me gustó. Con una perspectiva, o sea, bien, pero no atacando. Relajado”, sentenció.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Christian Cueva tiene inesperada reacción tras el nuevo romance de Pamela López: "Estoy tratando de..."

Christian Cueva tiene inesperada reacción tras el nuevo romance de Pamela López: "Estoy tratando de..."

LEER MÁS
Mario Hart sale en defensa de Alejandra Baigorria tras denuncia por presunto abandono animal: "Ser hija del alcalde no la hace responsable"

Mario Hart sale en defensa de Alejandra Baigorria tras denuncia por presunto abandono animal: "Ser hija del alcalde no la hace responsable"

LEER MÁS
Tilsa Salazar, hija de Federico Salazar y Katia Condos, hace sincera confesión sobre la separación de sus padres: "Es frustrante"

Tilsa Salazar, hija de Federico Salazar y Katia Condos, hace sincera confesión sobre la separación de sus padres: "Es frustrante"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025