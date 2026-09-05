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Brandon Gallesi puso en aprietos a Mario Irivarren y Gerardo Pe al encararles por los comentarios que realizaron acerca de su salud mental. Durante su paso por ‘La Manada Galáctica’ como invitado, el actor no dudó en reclamarles a los conductores por unas bromas que hicieron recientemente, en las que dejaron entrever una posible condición psiquiátrica a raíz del contenido que publicó en redes sociales.

Todo ocurrió en plena transmisión en vivo, cuando Gallesi recordó las opiniones que dieron sobre él. Aunque la exfigura de ‘Habacilar’ habló desde la calma y el respeto, puso un límite claro a los presentadores del podcast.

Brandon Gallesi reclama a Mario Irivarren y Gerardo Pe por sus comentarios

Durante su intervención en ‘La Manada Galáctica’, Brandon Gallesi abordó la situación sin filtros. “Escuché en el clip (a Mario) que no solo pensaste que era un personaje el que estaba haciendo o creando, sino también que había problemas psiquiátricos. Y luego tú, Gerardo Pe, dijiste: ‘Ya quemó’”, manifestó.

El también bailarín apuntó directamente hacia la forma ligera en la que sacaron conclusiones acerca de un tema como la salud mental en su podcast, donde miles de personas consumen su contenido. “Antes de dar su juicio donde les ve medio Perú, hubiera sido distinto la forma y el momento”, agregó.

En esa línea, Gallesi reconoció el estilo de humor que se maneja en el medio en Perú. No obstante, puso un margen entre las bromas y las apreciaciones que deberían realizarse desde el respeto. “Yo entiendo que en Perú se ha mantenido el entretenimiento en base al morbo y la risa, en base al chiste, pero creo que hay un límite entre el chiste y lo que realmente debe haber un respeto o tino antes de dar una opinión”, remarcó.

Mario Irivarren y Gerardo Pe reaccionan a ‘parchada’ de Brandon Gallesi

Por su parte, Mario Irivarren admitió que habló sobre Brandon Gallesi basándose en su percepción personal sobre sus videos en redes sociales, aunque aseguró que planteó su perspectiva sin intención de burlarse. Ante la insistencia del artista por conocer qué aspecto de su contenido le transmitía la idea de que él pudiera tener un problema de salud mental, el exchico reality argumentó: “Creo que en la forma en la que comunicas o en la narrativa, es una forma no tan común, no tan convencional que quien lo ve... ¿No? Igual, te juzgo desde el respeto (…). No lo dije desde la ofensa ni desde la burla ni desde el morbo. Lo dije como una perspectiva válida y real”.

Entretanto, Gerardo Pe destacó la inteligencia y calma de Gallesi para presentar su reclamo sin recurrir a los insultos. “Realmente, es la primera vez que me meten una parchada muy inteligente. O sea, muy tranquila. Buena parchada. Me gustó. Con una perspectiva, o sea, bien, pero no atacando. Relajado”, sentenció.