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Laura Spoya confirma el fin de su relación con Sebastián Gálvez y 'lanza casting' para encontrar nuevo amor: "Vayan calentando"

A un mes de oficializar a Sebastián Gálvez, Laura Spoya anunció que nuevamente se encuentra soltera. Además de abrir 'convocatoria' para hallar pretendiente, reveló cómo se siente tras la separación.

Laura Spoya comenzó a ser vinculada con Sebastián Gálvez en febrero, tras chocar su auto.
Laura Spoya comenzó a ser vinculada con Sebastián Gálvez en febrero, tras chocar su auto. | Foto: composición LR/Instagram
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Laura Spoya decidió enfrentar en vivo los rumores sobre su vida sentimental y confirmó que su relación con Sebastián Gálvez —joven de 29 años que es hijo de Alberto Gálvez Olivares, alcalde de Jesús María— llegó a su fin. La conductora de 'La Manada Galáctica' sorprendió por la manera en que comunicó la noticia: con humor, energía y frases que rápidamente generaron impacto.

La revelación ocurrió tras las especulaciones de Magaly Medina y después de que Gerardo Pe adelantara la información un día antes, lo que generó incomodidad en la modelo. Sin embargo, la ex Miss Perú optó por dar su versión oficial y hablar sobre su ruptura con su característico tono desenfadado.

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Laura Spoya anuncia que terminó con Sebastián Gálvez

Durante la emisión del podcast, Laura Spoya se dirigió a sus seguidores con una frase que marcó el inicio de su anuncio: “El día de hoy les voy a comunicar que han recuperado a su galáctica favorita”. Con esas palabras, confirmó que está nuevamente soltera y que atraviesa una etapa distinta en su vida personal.

En ese contexto, la conductora bromeó sobre su futuro amoroso y lanzó una ‘convocatoria’ para hallar nuevamente el amor, que desató risas en el set: “Bueno, se abre nuevamente el casting 2026. Última etapa, último trimestre del 2026; se abre nuevamente el casting. Banca de suplentes, vayan calentando”.

Finalmente, al recibir comentarios de sus compañeros Mario Irivarren y Gerardo Pe sobre su apariencia y energía, Spoya explicó sus sentimientos en ese momento: “Me siento diferente. Me siento alegre, vivaz”. Con ello, dejó claro que la ruptura no la ha afectado emocionalmente y que encara su nueva etapa con optimismo.

La confirmación de Laura Spoya no solo puso fin a las especulaciones sobre su romance con Sebastián Gálvez, sino que también cerró un capítulo mediático que comenzó en febrero de 2026, tras el accidente vehicular en Surco donde él apareció retirando las pertenencias del auto siniestrado. En ese entonces se desconocía su identidad, hasta que se reveló que era hijo del alcalde de Jesús María, Alberto Gálvez Olivares. Meses después, entre negaciones y salidas públicas, la conductora recién oficializó la relación en agosto.

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