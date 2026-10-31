Laura Bozzo estuvo al borde de la muerte tras grave emergencia y su hija hace dura confesión: “Le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta” Victoria de la Fuente, la hija de Laura Bozzo, reveló que la conductora tuvo apenas un 10% de posibilidades de sobrevivir tras sufrir la ruptura de una úlcera que le provocó peritonitis en México.

La salud de Laura Bozzo atravesó uno de sus momentos más delicados luego de que sufriera una grave emergencia médica en México. Su hija, Victoria de la Fuente, contó para el programa 'Amor y Fuego' que los especialistas que atendieron a la presentadora le dieron apenas un 10% de posibilidades de sobrevivir, debido a las complicaciones provocadas por la ruptura de una úlcera que desencadenó una peritonitis.

De acuerdo con el testimonio de De la Fuente, todo comenzó durante la noche, cuando la personalidad televisiva presentó fuertes dolores y tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro médico cercano. Bozzo fue sometida a un tratamiento quirúrgico que resultó determinante para su recuperación. Aunque inicialmente su estado era crítico, la hija de la conductora confirmó que su evolución comenzó a mejorar después de recibir atención médica especializada.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo en México?

Victoria de la Fuente explicó que la emergencia médica de su madre se originó por una úlcera que terminó rompiéndose, la cual provocó una peritonitis, una complicación que agravó considerablemente su estado de salud. La situación ocurrió durante la madrugada, cuando la conductora empezó a experimentar intensos dolores, hecho que motivó a sus familiares a solicitar asistencia médica para trasladarla cuanto antes a un establecimiento hospitalario.

La gravedad del cuadro quedó reflejada en el pronóstico que recibió la familia. Según relató De la Fuente, los médicos consideraban que la presentadora tenía muy pocas probabilidades de superar la emergencia, por lo que la primera operación fue fundamental para intentar salvarle la vida. "Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que entraron, creo que le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta. O sea, fue súper, súper grave", manifestó la hija mayor de Laura Bozzo.

Laura Bozzo sale de UCI y su hija destruye a Alfredo Adame

Victoria de la Fuente expresó su indignación por las publicaciones falsas que circularon en redes sociales sobre la supuesta muerte de su madre. Entre las personas a las que cuestionó se encuentra el actor Alfredo Adame, quien había compartido información incorrecta sobre el fallecimiento de la conductora.

La joven criticó que se difundieran este tipo de versiones cuando su madre atravesaba una situación médica tan delicada. "Me parece realmente asqueroso estar lidiando con la salud de una persona por likes y engagement. Es lo más bajo humano", manifestó Victoria, quien cuestionó el uso de la delicada situación de su madre para generar interacciones en plataformas digitales.