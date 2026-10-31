Los Iracundos y Germaín de la Fuente vuelven a Lima 2026: fecha, lugar y entradas para ver a las leyendas de la balada Germaín de la Fuente, la voz de Los Ángeles Negros, se alista para reencontrarse con sus fanáticos peruanos en el show 'Leyendas del Romanticismo', junto a Los Iracundos y Los Doltons.

Germaín de la Fuente regresa a Perú para el show 'Leyendas del Romanticismo' del 25 al 29 de noviembre, donde se presentará junto a Los Iracundos y Los Doltons. Fotos: difusión

Germaín de la Fuente regresa a Perú para el show 'Leyendas del Romanticismo' del 25 al 29 de noviembre, donde se presentará junto a Los Iracundos y Los Doltons. Fotos: difusión

El legendario cantante chileno Germaín de la Fuente, quien fue la voz icónica de Los Ángeles Negros, confirmó su retorno al país como parte del show 'Leyendas del Romanticismo', donde compartirá escenario con Los Iracundos, una de las agrupaciones más importantes de Uruguay, y Los Doltons del 25 al 29 de noviembre.

Germaín de la Fuente, una de las voces más emblemáticas de la música hispanoamericana y figura estelar del romanticismo, se reencontrará con el público peruano mediante la gira 'Leyendas del Romanticismo', con presentaciones programadas en Huancayo (25 de noviembre), Moyobamba (26 de noviembre), Iquitos (27 de noviembre), Cajamarca (28 de noviembre) y Lima (29 de noviembre en el Auditorio del Colegio Guadalupe).

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Las citas musicales tendrán lugar en Huancayo, Moyobamba, Iquitos, Cajamarca y Lima, mostrando los grandes éxitos de estas icónicas agrupaciones de la Nueva Ola. Foto: difusión

Germaín de la Fuente, Los Iracundos y Los Doltons se vuelven a juntar

Para dichas fechas, Germaín de la Fuente, Los Iracundos y Los Doltons deleitarán a los amantes de la música de la Nueva Ola con las mejores canciones de las tres bandas más grandes y representativas de este género musical. Las entradas para presenciar este histórico recorrido musical ya se encuentran disponibles para el público general a través de la plataforma Passline.

Los Iracundos regresan al Perú para interpretar sus mejores temas como 'Puerto Montt', 'Te lo pido de Rodillas', 'Mamarracho', 'Y te has quedado sola', 'Va cayendo una lágrima' y muchos más. Mientras que los fans de Los Doltons esperan interpretar canciones como 'El último beso', 'Tema el amor', 'La ventana', 'Visión de otoño', 'Hombre solitario' y muchos más.

Germaín de la Fuente y su faceta como solista

Germaín de la Fuente repasa su carrera artística reconociendo el valor de sus vivencias afectivas, las cuales considera esenciales tanto para su desarrollo humano como para nutrir los clásicos románticos que marcaron a distintas épocas.

Al referirse a su separación de Los Ángeles Negros, explicó que la decisión no surgió de pleitos ni deslealtades, sino de la meta de desarrollar su faceta como solista, siguiendo los pasos de íconos como Sandro o Raphael. Asimismo, restó importancia a los calificativos peyorativos que recibió su estilo en Chile, resaltando con orgullo la capacidad del grupo para fusionar rock y balada en un sello distintivo.

A sus más de 80 años, el artista prioriza el impacto emocional en los oyentes por encima de las ganancias financieras. Con la perspectiva que dan los años, recomienda a los músicos emergentes valorar la familia, la tranquilidad interior y la humildad sobre el éxito efímero.

Respecto a la música actual, muestra apertura hacia los nuevos estilos y formatos; no obstante, enfatiza que la vigencia de la balada romántica está asegurada, pues responde a sentimientos humanos universales que nunca pasan de moda.