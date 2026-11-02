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Política

Alcalde de Villa El Salvador denunciará al burgomaestre electo tras vincularlo en el ataque en su vivienda

Las cámaras de seguridad registraron a un sujeto encapuchado lanzando un petardo contra la vivienda del alcalde electo de Villa El Salvador, Marcelino Huamán, quien descartó haber recibido amenazas previas o extorsiones.

Alcalde de Villa El Salvador denunciará al burgomaestre electo tras vincularlo en el ataque en su vivienda
Alcalde de Villa El Salvador denunciará al burgomaestre electo tras vincularlo en el ataque en su viviendaComposición/LR
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El alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo Peralta, anunció que iniciará acciones legales contra el burgomaestre electo del distrito, Marcelino Huamán, luego de que este sugiriera que el ataque con explosivo sufrido en su casa respondería a un ataque político de la gestión saliente.

Iñigo rechazó estar detrás de dicho atentado, negó ser un delincuente y sostuvo que demandará a Huamán por difamar su gestión y por intentar engañar a la población con sus acusaciones durante una entrevista vía RPP.

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El conflicto se desencadenó tras la detonación de un artefacto explosivo en la fachada de la vivienda de la autoridad electa, ocurrido la noche del último domingo y registrado por las cámaras de seguridad del inmueble.

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En las imágenes se observa a un hombre encapuchado que se aproxima al portón de la cochera, enciende lo que sería un petardo, lo arroja contra la propiedad y huye.

Al respecto, el burgomaestre electo rechazó haber recibido amenazas previas o extorsiones y señaló que el suceso respondería a motivos políticos.

"Considero que estos actos de alguna manera quieren intimidar. Nosotros hemos sido frontales contra la corrupción que hay en VES y seguramente tienen una segunda intención. (…) Rechazamos todo acto de violencia", indicó vía Exitosa.

Además, agregó que han sido frontales con relación a los actos ilícitos dentro de la Municipalidad. "No tengo enemigos de ningún lado. Entonces, de algún lugar debe venir".

Ante estas declaraciones, Guido Iñigo cuestionó que se vincule su administración con el incidente delictivo y aseguró que acudirá a la vía judicial para responder a lo dicho por su sucesor.

"Rechazo categóricamente todas las acusaciones que viene realizando el señor Huamán, primero de qué corrupción estamos hablando. (…) Lo único a lo que se ha dedicado es a difamar, a decir que mi gestión es corrupta, que le he puesto una granada, a decir que hoy estoy detrás de estos actos delictivos. (…) Voy a tomar las acciones legales correspondientes, voy a demandar a este señor porque no puede engañar a la población de Villa El Salvador", indicó.

Respecto a las auditorías que Huamán anunció que ejecutará al asumir el cargo, el actual alcalde señaló que la labor municipal es fiscalizada anualmente por la Contraloría General de la República y que existen los informes respectivos, por lo que no teme a eventuales diligencias.

Además, el burgomaestre cuestionó los antecedentes del alcalde electo en el ámbito judicial.

"Ha tenido dos sentencias por falsificación de documentos públicos, lo sentenciaron en Lima Centro y después en Lima Sur, porque formaba, es lo que dicen las sentencias, una organización criminal como la de Orellana. Así tiene también otra sentencia por violencia familiar y alimentos, no le puede pasar 600 soles a sus hijas y a su exesposa, por favor, de qué estamos hablando hay que tener sangre en la cara", manifestó.

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