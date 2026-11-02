Nico Ponce se pronuncia tras el fallecimiento de su madre y conmueve con su testimonio: “Es muy difícil” Nico Ponce explicó lo difícil que ha sido afrontar su dolorosa pérdida como hijo único. Asimismo, el actor de 'Mi amor el wachiman' reveló los desgarradores detalles de la muerte de su madre.

Nico Ponce atraviesa un complicado momento personal tras el fallecimiento de su madre, 'Martita', a quien recuerda con especial cariño. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, decidió compartir detalles de lo ocurrido durante sus últimos días y expresar cómo enfrenta esta dolorosa pérdida, que lo dejó sin la compañía de una de las personas más importantes de su vida.

Durante su testimonio, el artista reveló que la enfermedad de su mamá avanzó en aproximadamente dos semanas. Asimismo, recordó los últimos cinco meses que vivieron juntos lejos de Lima, una etapa que estuvo marcada por momentos de tranquilidad, amor y felicidad. El intérprete también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje sobre la importancia de valorar a los seres queridos.

Nico Ponce habla sobre el duro proceso de afrontar el luto como hijo único

El artista reveló que habían transcurrido poco más de tres semanas desde la muerte de 'Martita' y reconoció que todavía le resulta complicado adaptarse a su ausencia. Al ser hijo único, la relación que mantenía con ella era especialmente cercana, pues su madre quería permanecer a su lado constantemente.

"Yo soy hijo único y para un hijo único perder a una madre es muy difícil porque ella quería estar conmigo todo el tiempo", compartió. De esta manera, el intérprete mostró una faceta íntima de su duelo y explicó por qué la partida de su progenitora representa uno de los episodios más difíciles que le ha tocado afrontar.

¿De qué murió la mamá de Nico Ponce?

El intérprete explicó que el fallecimiento de su madre se produjo después de una serie de complicaciones médicas que avanzaron rápidamente. Según contó, todo comenzó con un infarto cerebral que desencadenó una neumonía. Posteriormente, el cuadro se agravó hasta convertirse en una infección generalizada, que terminó provocando su muerte.

"La Martita se fue en dos semanas aproximadamente. Al final había sido un infarto cerebral que desencadenó una neumonía, y esa neumonía se generalizó. Al final tuvo una infección generalizada que fue la causa más o menos de su fallecimiento", relató el actor en el video que compartió en Instagram.