Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¡Caso Manta: llegó la justicia! Corte Suprema ratifica condena a militares | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Magaly Medina sorprende al asegurar que nunca se sintió fea y revela por qué se realizó 'retoquitos': "Para verme mejor"

Magaly Medina habló sobre los cambios físicos que afrontó a lo largo de los años. Sin embargo, dejó en shock al confesar que siempre se sintió bonita y atractiva para todos los hombres.

Magaly Medina aseguró que seguirá haciéndose retoquitos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Magaly Medina aseguró que seguirá haciéndose retoquitos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Por
google iconLa República en Google

Magaly Medina volvió a llamar la atención al hablar abiertamente sobre su apariencia física, las críticas que ha recibido a lo largo de su trayectoria y los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. La conductora de 'Magaly TV La Firme' aseguró que nunca se sintió fea, pues se consideró una mujer bonita, inteligente y con suficiente seguridad para enfrentar los comentarios sobre su imagen.

Durante una conversación con Mónica Cabrejos y Ric La Torre, la periodista de espectáculos recordó que, cuando comenzó a trabajar en televisión, no estaba conforme con la manera en que aparecía en las fotografías. Sin embargo, explicó que esa percepción cambiaba cuando se miraba al espejo. Además, a sus 63 años, dejó en claro que continuará recurriendo a los retoques estéticos mientras su corazón se lo permita.

Magaly Medina asegura que siempre se sintió "bonita y atractiva para los hombres"

La conductora de ATVrecordó que su llegada a la televisión le hizo notar una diferencia entre cómo se veía frente a las cámaras y la imagen que tenía de sí misma. Aunque no le agradaba el resultado de algunas fotografías y sentía que en pantalla lucía desastrosa, aseguró que nunca permitió que esa situación afectara su autoestima.

LR Focus

Según contó, disfrutaba de su apariencia natural, especialmente de sus característicos rulos, y se consideraba una mujer atractiva. Para Magaly Medina, su seguridad personal no dependía únicamente de sus rasgos físicos, sino también de su inteligencia, su manera de expresarse y la actitud con la que se desenvolvía ante los demás.

"En persona, yo me miraba al espejo y yo me gustaba, me gustaba con mis rulos", expresó la popular 'Urraca' durante la conversación.

"Yo tenía actitud ante la vida. Claro, yo siempre me consideraba muy atractiva para los hombres porque siempre he hablado bien, entonces, me sentaba en una mesa con cinco o seis hombres y todos me miraban. Me sentía inteligente y guapa", manifestó.

Magaly Medina defiende sus cirugías estéticas

Otro de los temas que abordó la figura de ATV fue su postura frente a las cirugías estéticas y los retoques que se ha realizado para mejorar su apariencia. Magaly Medina sostuvo que no tiene motivos para ocultar estos procedimientos y que tampoco considera que deba justificarse por tomar decisiones relacionadas con su imagen personal.

A sus 63 años, la presentadora aseguró que continuará recurriendo a este tipo de intervenciones si así lo desea. Incluso señaló que, si al llegar a los 70 todavía tiene arrugas que quiere corregir, seguirá haciéndose arreglos mientras su corazón se lo permita.

Entre las intervenciones que decidió compartir públicamente se encuentra su operación de deep plane, un procedimiento de rejuvenecimiento facial sobre el que quiso mostrar su experiencia. Según explicó, su intención era que otras mujeres de su edad conocieran las posibilidades que existen para mejorar la apariencia del rostro sin alterar sus facciones ni perder naturalidad.

Para tomar esa decisión, la conductora contó que investigó antes de escoger al cirujano encargado de realizarle la intervención. Su experiencia también le permitió poner sobre la mesa un tema que considera importante: los riesgos de someterse a procedimientos estéticos sin acudir a profesionales debidamente preparados.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina sorprende al asegurar que nunca se sintió fea y revela por qué se realizó 'retoquitos': "Para verme mejor"

Lluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú

Es falso que este video muestre a Keiko Fujimori siendo insultada durante una reciente visita a Villa El Salvador

Espectáculos

Pamela López destapa su vínculo con Paolo Guerrero y reveló que tiene un 'tema pendiente' con Ana Paula Consorte: "Cuando la encuentre…"

Teófilo Cubillas se somete a operación y sorprende al revelar que sufre ataques de pánico: "Pienso que algo puede pasarme"

Melissa Paredes enciende la polémica sobre nueva era del Miss Grand Perú con Luciana Fuster y salida de Jessica Newton: "Le arrebató..."

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Gobierno asegura presupuesto a favor de EE.UU

Villa El Salvador: Detonan explosivo en la casa del electo alcalde Marcelino Huamán

Congreso: Diputado Ángel Meneses asume la vocería de Ahora Nación tras renuncia de César Holguín