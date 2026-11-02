Magaly Medina sorprende al asegurar que nunca se sintió fea y revela por qué se realizó 'retoquitos': "Para verme mejor" Magaly Medina habló sobre los cambios físicos que afrontó a lo largo de los años. Sin embargo, dejó en shock al confesar que siempre se sintió bonita y atractiva para todos los hombres.

Magaly Medina volvió a llamar la atención al hablar abiertamente sobre su apariencia física, las críticas que ha recibido a lo largo de su trayectoria y los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. La conductora de 'Magaly TV La Firme' aseguró que nunca se sintió fea, pues se consideró una mujer bonita, inteligente y con suficiente seguridad para enfrentar los comentarios sobre su imagen.

Durante una conversación con Mónica Cabrejos y Ric La Torre, la periodista de espectáculos recordó que, cuando comenzó a trabajar en televisión, no estaba conforme con la manera en que aparecía en las fotografías. Sin embargo, explicó que esa percepción cambiaba cuando se miraba al espejo. Además, a sus 63 años, dejó en claro que continuará recurriendo a los retoques estéticos mientras su corazón se lo permita.

Magaly Medina asegura que siempre se sintió "bonita y atractiva para los hombres"

La conductora de ATVrecordó que su llegada a la televisión le hizo notar una diferencia entre cómo se veía frente a las cámaras y la imagen que tenía de sí misma. Aunque no le agradaba el resultado de algunas fotografías y sentía que en pantalla lucía desastrosa, aseguró que nunca permitió que esa situación afectara su autoestima.

Según contó, disfrutaba de su apariencia natural, especialmente de sus característicos rulos, y se consideraba una mujer atractiva. Para Magaly Medina, su seguridad personal no dependía únicamente de sus rasgos físicos, sino también de su inteligencia, su manera de expresarse y la actitud con la que se desenvolvía ante los demás.

"En persona, yo me miraba al espejo y yo me gustaba, me gustaba con mis rulos", expresó la popular 'Urraca' durante la conversación.

"Yo tenía actitud ante la vida. Claro, yo siempre me consideraba muy atractiva para los hombres porque siempre he hablado bien, entonces, me sentaba en una mesa con cinco o seis hombres y todos me miraban. Me sentía inteligente y guapa", manifestó.

Magaly Medina defiende sus cirugías estéticas

Otro de los temas que abordó la figura de ATV fue su postura frente a las cirugías estéticas y los retoques que se ha realizado para mejorar su apariencia. Magaly Medina sostuvo que no tiene motivos para ocultar estos procedimientos y que tampoco considera que deba justificarse por tomar decisiones relacionadas con su imagen personal.

A sus 63 años, la presentadora aseguró que continuará recurriendo a este tipo de intervenciones si así lo desea. Incluso señaló que, si al llegar a los 70 todavía tiene arrugas que quiere corregir, seguirá haciéndose arreglos mientras su corazón se lo permita.

Entre las intervenciones que decidió compartir públicamente se encuentra su operación de deep plane, un procedimiento de rejuvenecimiento facial sobre el que quiso mostrar su experiencia. Según explicó, su intención era que otras mujeres de su edad conocieran las posibilidades que existen para mejorar la apariencia del rostro sin alterar sus facciones ni perder naturalidad.

Para tomar esa decisión, la conductora contó que investigó antes de escoger al cirujano encargado de realizarle la intervención. Su experiencia también le permitió poner sobre la mesa un tema que considera importante: los riesgos de someterse a procedimientos estéticos sin acudir a profesionales debidamente preparados.