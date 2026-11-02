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Carlos Zambrano lanzó polémico comentario tras pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Yo sé la realidad”

El defensor de Sport Boys fue consultado por el enfrentamiento que tuvieron Hernán Barcos y Pablo Guede en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Carlos Zambrano habló tras la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede. Foto: Liga 1/L1 Max/composicón LR
Carlos Zambrano habló tras la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede. Foto: Liga 1/L1 Max/composicón LR
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La polémica entre Hernán Barcos y Pablo Guede continúa generando repercusiones en el fútbol peruano. Esta vez, Carlos Zambrano, defensor de Sport Boys, se pronunció sobre el enfrentamiento que protagonizaron el delantero de Sporting Cristal y el entrenador de Alianza Lima, dejando una polémica declaración sobre lo sucedido.

Durante la conversación con la prensa, el 'Káiser' fue consultado por la publicación que compartió en sus redes sociales tras el altercado entre 'Pirata' y el estratega argentino. "Yo sé la realidad y creo que todos mis compañeros de fútbol saben cómo es la cosa", manifestó el zaguero.

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Tengamos en cuenta que el pasado 29 de octubre, mientras se desarrollaba la polémica entre el delantero y el entrenador, Carlos Zambrano compartió una historia de Instagram con una reflexión sobre la hipocresía y las personas que muestran una imagen diferente a su comportamiento. "Las máscaras se caen solas", compartió en redes sociales.

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¿Cuándo será el siguiente partido de Sport Boys?

A poco de finalizar la fecha 15 del Torneo Clausura, Sport Boys deberá disputar su encuentro pendiente por la jornada 14 ante Universitario. Este duelo se realizará el miércoles 14 de noviembre a las 8.30 p. m. (hora peruana), teniendo como escenario al estadio Monumental.

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