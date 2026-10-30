Castillo de Chancay abrirá sus puertas gratis por Halloween: ¿quiénes podrán ingresar este 31 de octubre y 1 de noviembre? Las actividades familiares incluyen concursos de disfraces, presentaciones artísticas y recorridos temáticos. Revisa las condiciones de la promoción habilitada por el recinto y programa tu visita para este fin de semana.

El Castillo de Chancay anunció un beneficio especial por Halloween. El recinto ubicado en el distrito de Chancay, en la provincia de Huaral, permitirá el ingreso gratuito de niños de hasta 12 años durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre a raíz de la celebración que moviliza a miles de ciudadanos cada año.

La iniciativa forma parte de una programación de actividades familiares que incluirá concursos de disfraces, presentaciones artísticas y recorridos temáticos por los diferentes ambientes del complejo turístico, el cual figura entre los seis atractivos más visitados del Perú durante el primer cuatrimestre de 2026, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

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Castillo de Chancay: condiciones para ingresar gratis por Halloween

Para ingresar de forma gratuita al Castillo de Chancay, los niños de hasta 12 años deberán asistir con un disfraz completo y presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en boletería. El horario establecido para acceder a la promoción es de 9.00 a. m. a 5.00 p. m. solo el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

El beneficio solo aplica para el ingreso de menores que cumplan con estos requisitos, por lo que no será válido para los acompañantes ni para los servicios adicionales que ofrece el complejo. Las entradas generales para el recinto los días sábados, domingos y feriados tienen los siguientes precios:

Entrada adulto (+13 años): S/40

Entrada niño (3-12 años): S/20

Chancayano adulto (+13 años): S/20

Chancayano niño (3-12 años): S/10

Precio de la cochera: S/20

Concursos, presentaciones artísticas y más por Halloween

Para las jornadas programadas por Halloween, el establecimiento ofrecerá espacios ambientados, concursos de disfraces y presentaciones artísticas, así como tres recorridos temáticos que forman parte de las experiencias ofrecidas por el recinto: Exploradores del Mundo, Viajeros del Tiempo y Guardianes del Rey. También se encontrará disponible la Casa del Terror, un espacio ambientado con luces tenues, efectos especiales y pasadizos diseñados para ofrecer una experiencia de suspenso.

El Castillo de Chancay también informó que cuenta con los hoteles Camelot y Madre Perla, ubicados dentro de sus instalaciones, para quienes deseen extender su visita. La administración ofrece paquetes que combinan alojamiento, recorridos y acceso a determinadas atracciones. Para obtener más información, puedes revisar la página oficial del complejo turístico.