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Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, reaparece en redes y sorprende al mostrar cómo luce tras dos semanas de dar a luz: "Quedó más regia"

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, generó numerosos comentarios en redes sociales. La joven de 26 años se convirtió en madre por primera vez a mediados de octubre.

Gianella Marquina, influencer e hija de Melissa Klug, tuvo su primer bebé a los 26 años.
Gianella Marquina, influencer e hija de Melissa Klug, tuvo su primer bebé a los 26 años.Foto: composición LR/Instagram/TikTok
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Gianella Marquina vuelve a estar en el centro de atención en las redes sociales. En esta oportunidad, un video publicado por la joven abogada, hija mayor de Melissa Klug, no tardó en generar múltiples reacciones entre los usuarios al mostrar cómo luce dos semanas después de haberse convertido en madre.

A mediados de octubre de 2026, la primogénita de la popular ‘Blanca de Chucuito’ dio a luz a su primera hija a los 26 años. La llegada de la pequeña marcó un nuevo capítulo en la vida de la influencer, quien, tras revelar que estaba embarazada, habló abiertamente sobre los cambios que había experimentado durante la gestación.

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Hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, se convirtió en madre por primera vez a sus 26 años y revela tierna foto: "Mi pequeño amor"

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Gianella Marquina sorprende en redes tras dos semanas de convertirse en madre

Luego de la llegada de su bebé, Gianella Marquina acudió a TikTok con un inesperado video. En el clip, la creadora de contenido aparecía bailando una popular canción infantil frente a un espejo mientras practicaba para la primera fiesta de su hija, a quien bautizó con el nombre de Tezza.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en la plataforma fue el aspecto de la primogénita de Klug. Los usuarios no tardaron en dejar comentarios positivos sobre la joven, quien apenas a mediados de octubre dio a luz a su bebé. “¿Cuando dio a luz? Quedó igualita”, “Quedó más regia” y “Bendiciones para ti y tú hogar. Me gusta cuando veo a otra mujer disfrutando su maternidad”, se leyó en TikTok.

En esa misma línea, otras internautas incluso se animaron a pedirle tips y bromear sobre sus propias experiencias con la maternidad. “¿Tu parto fue cesárea o natural? Te veo fantástica y yo que me muero de miedo cada día que pasa”, “Parece que la que parió a su bebé fui yo que me quede panzona”, “Y yo aquí aún con mi panza posparto después de 9 años”, “Ya, que pasen su secreto las Klug” y “¿Cómo te desinflamaste rápido? ¿Cuál fue el secreto?” fueron otras apreciaciones destacadas en la red social.

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