Rossana Alayza sobre salida de Jorge Gavidia del Partido del Buen Gobierno: "El fujimorismo va a ser un buen lugar para él"

El Partido del Buen Gobierno atraviesa una ruptura tras la renuncia del senador Jorge Gavidia a la agrupación. Al respecto, Rossana Alayza, diputada del partido, consideró que Gavidia fue deshonesto con Jorge Nieto y señaló que su decisión ha dejado en evidencia que sus afinidades políticas lo acercan más al oficialismo que a la oposición.

"El partido falló en sus filtros. Gavidia le mintió a Jorge Nieto y se fue. Y ahí queda. Ya me resulta irrelevante hablar de alguien que necesita justificarse con alguien que ni siquiera lo está entrevistando. De repente, el fujimorismo va a ser un buen lugar para él”, dijo la diputada del Partido del Buen Gobierno en una entrevista con Pedro Salinas en La Mula.

Video destacado ¡DENUNCIA A MINISTRO DE KEIKO! BELAUNDE Y ASTUDILLO EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Respecto a los presuntos acercamientos de Gavidia a Fuerza Popular, que surgieron a raíz de las declaraciones de representantes de la bancada naranja, Alayza señaló que no tiene mayores inconvenientes con esa posibilidad. La legisladora no negó que la renuncia representa un revés para la agrupación, pero consideró que lo mejor es "dar vuelta a la página".

“Si Patricia Juárez lo quiere, que se lo lleve. No es lo ideal ser un partido nuevo y que se haya ido alguien. Pero ya está, ya se fue. No pretendo invertir mis horas de entrevista para hablar de alguien que ni siquiera tiene la decencia de renunciar frente al líder del partido y sale por la puerta falsa”, indicó.

Susana Matute también cuestionó salida de Gavidia

Sin embargo, Rossana Alayza no fue la única integrante del Partido del Buen Gobierno que se pronunció sobre la salida de Gavidia. Susana Matute, otra de las figuras de la agrupación, señaló que el senador debió exponer sus motivos ante sus compañeros antes de tomar la decisión de renunciar.

“No hemos tenido oportunidad de hablar con él y nos hubiera gustado escuchar sus argumentos y que hablara con nosotros. Cosa que hacía en la campaña y al empezar la gestión. Sabemos de él por sus redes y por las publicaciones que hace, pero no porque se aproxime a nosotros. Somos adultos y cada quien tiene que hacerse responsable de las decisiones que toma”, declaró a RPP.

Matute también cuestionó que Gavidia no haya considerado el impacto de su decisión en los electores que le confiaron su voto. “Esta es una experiencia que les pasa a otros. Esta vez nos tocó a nosotros y nos ayuda a entender cómo funciona la política. Lamento las decisiones que toma Jorge (Gavidia), probablemente él hubiera tenido la oportunidad de ejercer su voto si exponía ante la bancada sus argumentos. Él no ha pensado que hay colectivos en torno a él que tienen que ver con su presencia dentro del Congreso. Él es parte de una bancada y tiene líderes que lo representan. Todo eso debió pesar también en la toma de su decisión”, indicó.