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Hija de Laura Bozzo comparte doloroso mensaje tras noticias falsas de muerte de la conductora: “Es muy delicado jugar con la vida de una persona”

Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, pidió respeto hacia la salud de su madre y sugirió unirse en oración en lugar de difundir rumores dañinos.

La familia de Laura Bozzo enfrenta la recuperación de la conductora y las noticias falsas sobre su muerte. Fotos: Instagram
La familia de Laura Bozzo enfrenta la recuperación de la conductora y las noticias falsas sobre su muerte. Fotos: Instagram
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La familia de Laura Bozzo no solo tiene que lidiar con el proceso de recuperación de la conductora de televisión, sino también con la ola de noticias falsas que reportan su supuesta muerte, como lo hizo el actor mexicano Alfredo Adame. Ante esa situación, su hija Alejandra de la Fuente utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje donde pidió parar con ese tipo de publicaciones.

Aleska Génesis, representante de Laura Bozzo, confirmó que la presentadora peruana no ha fallecido. Asimismo, pidió que dejen de difundir noticias falsas respecto a su salud. "En estos momentos se encuentra en proceso de recuperación", expresó la joven. Dicho mensaje fue compartido este jueves 29 de octubre por la misma Alejandra de la Fuente.

Hija de Laura Bozzo repostea sentido mensaje sobre la salud de la conductora de televisión.

Hija de Laura Bozzo repostea sentido mensaje sobre la salud de la conductora de televisión. Foto: Instagram

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Alfredo Adame se retracta tras anunciar la muerte de Laura Bozzo con insólito mensaje: "No la dejaron entrar al cielo"

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Hija de Laura Bozzo comparte sentido mensaje en redes

En el mensaje compartido por Alejandra de la Fuente, se indica que realizar publicaciones falsas sobre la muerte de una persona puede herir a los familiares. En vez de generar noticias falsas, pidieron que se unan a una cadena de oración por la salud de Laura Bozzo, quien habría despilfarrado toda su fortuna y perdido su penthouse en Acapulco.

"Es muy delicado jugar con la salud y la vida de una persona, especialmente por el dolor que estas noticias pueden causar a sus familiares y seres queridos. En lugar de difundir rumores, unámonos en oración por su pronta recuperación. Mucha fuerza, madre hermosa. Te queremos y te esperamos", añaden en el mensaje. Luego, Alejandra compartió una serie de fotos junto a su madre.

Hija de Laura Bozzo comparte fotos junto a su madre.

Hija de Laura Bozzo comparte fotos junto a su madre. Foto: Instagram

Las noticias sobre la salud de la presentadora peruana Laura Bozzo han generado revuelo en la prensa mexicana. Varios portales de espectáculos informaron que la conductora requirió cuidados hospitalarios de alta complejidad tras presentar serias complicaciones a raíz de una operación abdominal de urgencia. Reportes de medios locales señalan que su diagnóstico contemplaba hipertensión pulmonar, choque séptico y neumonía.

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