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Magaly Medina arremete contra Andrea San Martín por convivir con su nueva pareja: “Te metes con personas que son un bulto”

Magaly Medina criticó a Andrea San Martín por su presunta convivencia con el influencer conocido como Yerko, luego de las declaraciones de Juan Víctor Sánchez ante la Fiscalía.

Magaly Medina critica a Andrea San Martín tras revelación de su expareja. Composición LR. YouTube
Magaly Medina critica a Andrea San Martín tras revelación de su expareja. Composición LR. YouTube
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Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la situación personal de Andrea San Martín, tras las declaraciones que Juan Víctor Sánchez habría brindado ante la Fiscalía. Según lo expuesto en 'Magaly TV, la firme', la hija que la influencer tiene con su expareja reveló que vivía junto a su madre, su hermana y la pareja de esta. Esta convivencia se habría dado en medio de las investigaciones por presunto maltrato infantil.

La conductora de espectáculos cuestionó las decisiones sentimentales de la influencer. Además, consideró que San Martín debía priorizar el bienestar de sus dos hijas y evitar relaciones que no contribuyan positivamente a su vida. En paralelo, la modelo reapareció en Instagram para referirse al difícil momento que atraviesa, aunque precisó que existen disposiciones de las autoridades que le impiden brindar mayores detalles sobre el caso.

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Magaly Medina desata su furia tras la revelación de Juan Víctor Sánchez

Luego de lo expuesto por el empresario a las instancias judiciales, Medina describió el vínculo como una relación intermitente y puso en duda los beneficios que la influencer obtendría de mantener a su lado a una pareja que no le proporcionaría estabilidad emocional ni económica. "Juan Víctor declaró ante la Fiscalía que su hija le había contado que Andrea vivía con su otra hija, pero además con un novio, Yerko. Una relación que va y viene. ¿Este chico no embarazó a su ex? ¿De qué lo tienes? ¿De adorno?", cuestionó la conductora.

La periodista continuó con sus críticas al señalar que Andrea San Martín debería concentrarse en su trabajo y en el bienestar de sus pequeñas. "¿Para qué tienes un novio si tú repites patrones, que te metes con personas que son un bulto, que no te aportan estabilidad y ni siquiera te dan descanso ni paz económica? ¿Qué haces ahí? Trabaja sola, lucha por tus hijas. Yo no soy psicóloga, pero creo que es un indicador de que ella no está bien. Uno no tiene gente que no le suma, que no le aporta nada, a su costado", añadió.

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Andrea San Martín rompe su silencio tras detención

La influencer reapareció en sus historias de Instagram para contar que había considerado pronunciarse ante los medios de comunicación para explicar lo ocurrido tras su detención por presunto maltrato infantil contra su menor hija. Sin embargo, indicó que las circunstancias cambiaron debido a determinadas disposiciones de las entidades involucradas en el caso, las cuales debe respetar.

Por ese motivo, evitó ofrecer detalles sobre la situación familiar y las investigaciones en curso. "Sé que hay mucha gente que está esperando que me pronuncie. En algún momento pensé hacerlo a través de los medios, pero las circunstancias han cambiado bastante debido a ciertas disposiciones de las entidades que tengo que respetar", manifestó San Martín en sus redes sociales.

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