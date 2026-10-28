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Andrea San Martín reaparece y se quiebra tras quedarse sin su hija por denuncia en su contra: “Me duele, pero tengo que continuar”

Andrea San Martín se pronunció tras salir del calabozo de la comisaría y reveló lo difícil que es vivir sin la hija que tiene con Juan Víctor.

Andrea San Martín vive con la hija que tiene con Sebastián Lizarzaburu. Foto: Composición LR/Instagram.
Andrea San Martín vive con la hija que tiene con Sebastián Lizarzaburu. Foto: Composición LR/Instagram.
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Andrea San Martín reapareció en sus redes sociales después de permanecer detenida en una comisaría por una denuncia por presunto maltrato contra la hija que tiene con Juan Víctor Sánchez.

En sus historias de Instagram, la exchica reality contó cómo enfrenta este difícil momento personal y confesó que vive una especie de duelo al tener que continuar con su rutina sin una de sus pequeñas. "Me duele, pero tengo que continuar", dijo con la voz entrecortada.

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Andrea San Martín se quiebra al hablar de la ausencia de su hija tras denuncia

Andrea San Martín no pudo ocultar su dolor al contar cómo ha cambiado su día a día desde que dejó de estar con una de sus hijas. La 'ojiverde' explicó que sus actividades siempre giraban en torno a sus dos pequeñas y que adaptarse a esta nueva situación le resulta muy duro.

"Hay un duelo que estoy viviendo que es difícil, mis rutinas siempre han sido para con mis dos hijas y hacerlas hoy de esta forma, claro que me duele, pero tengo que continuar", manifestó muy afectada.

Durante su mensaje, también mencionó que le preocupa el bienestar de su hija mayor, fruto de su relación con Sebastián Lizarzaburu, quien permanece en casa con ella mientras enfrenta esta situación. "Tengo otra hija más en casa que me preocupa por muchas razones", señaló la influencer, quien dejó en claro que debe seguir adelante por ambas pequeñas.

Por último, la influencer reconoció que tendrá que afrontar un proceso prolongado, no solo en el ámbito legal, sino también en lo personal. "Sé que va a ser un camino largo. Emocionalmente va a ser mucho más largo, pero es lo que toca y es lo que responsablemente quiero hacer", afirmó.

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Andrea San Martín anuncia que no hablará más sobre el caso de su hija

Andrea San Martín tenía previsto hablar ante la prensa sobre la situación que atraviesa, pero las restricciones establecidas por las autoridades cambiaron sus planes. Por ello, optó por contarles a sus seguidores cómo se siente a través de Instagram, aunque dejó claro que debe respetar las disposiciones relacionadas con su caso.

"Sé que hay mucha gente que está esperando que me pronuncie. En algún momento pensé hacerlo a través de los medios, pero las circunstancias han cambiado bastante debido a ciertas disposiciones de las entidades que tengo que respetar", explicó.

"No es fácil para mí, como madre, no es algo sencillo. Sin embargo, acá hay cosas que se tienen que cumplir como corresponde para que esta situación se pueda aclarar, solucionar", finalizó.

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