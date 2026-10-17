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Diego Chávarri responde a las acusaciones de presunta agresión contra Gabriela Herrera: “Soy consciente...”

Diego Chávarri negó haber agredido físicamente a su actual pareja Gabriela Herrera. Asimismo, descartó que su separación se debiera a una infidelidad como se especula.

Diego Chávarri esclarece los rumores sobre un supuesto maltrato físico hacia su pareja Gabriela Herrera. Composición LR. Instagram
Diego Chávarri esclarece los rumores sobre un supuesto maltrato físico hacia su pareja Gabriela Herrera. Composición LR. Instagram
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Diego Chávarri, a través de un comunicado publicado en redes sociales, rechazó las acusaciones de una supuesta agresión física contra su pareja Gabriela Herrera. Asimismo, el ex chico reality se pronunció sobre la controversia que surgió después de que ambos anunciaran el fin de su relación y reaparecieran juntos dos días más tarde en su programa de streaming 'Ya, ¿y?'.

“Rechazo categóricamente las acusaciones sobre un supuesto maltrato físico de mi parte hacia Gabriela. Nunca la he agredido físicamente y considero importante desmentir estas afirmaciones debido a la seriedad de lo que se ha venido difundiendo públicamente”, expresó Chávarri, luego de que una vidente en 'Chimi Churri' afirmara que él ejercía maltrato físico contra la bailarina.

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Diego Chávarri esclarece los rumores sobre supuesta infidelidad

En su comunicado, el exparticipante de 'La Granja VIP' se refirió a las especulaciones que relacionaban su ruptura con Herrera debido a una presunta infidelidad. El exfutbolista negó que esa fuera la razón del distanciamiento y aseguró que la bailarina nunca le fue infiel, tal como él ya había señalado en su podcast.

“No iba dirigido a una supuesta infidelidad como en otros medios han dejado entrever o afirmado. Como mencioné, la única intención era reservarme los motivos. Quiero dejar en claro que Gabriela nunca me fue infiel, tal como lo aclaré en el podcast”, manifestó el exdeportista.

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Diego Chávarri hace mea culpa de su comportamiento frente a cámaras

En su pronunciamiento, el ex chico reality también sostuvo que sus reacciones durante las transmisiones de su programa de streaming 'Ya, ¿y?', respondían a situaciones específicas y pidió que no se confundieran con su comportamiento dentro de su relación sentimental con Gabriela Herrera. Sin embargo, admitió que hubo conductas que debía revisar y mejorar.

“Las actitudes que he tenido durante el programa corresponden a un contexto distinto y no deben confundirse con lo relacionado a mi relación sentimental ni con mi trato hacia ella. Soy consciente de que he tenido actitudes que no son las adecuadas frente a situaciones que me han generado incomodidad y molestia, y entiendo que es algo en lo que debo trabajar”, sentenció Chávarri.

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