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Renato Rossini Jr. admite estar enamorándose de Samahara Lobatón y aclara sus palabras sobre salir con una mujer con hijos: "Hago mea culpa"

El modelo Renato Rossini Jr. aseguró que nunca tuvo la intención de descalificar a las mujeres que son madres y explicó cómo cambió su forma de pensar tras conocer de cerca a Samahara Lobatón.

Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón compartieron foto de beso tras cancelación de 'El Sultanato'.
Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón compartieron foto de beso tras cancelación de 'El Sultanato'.Foto: composición LR/ATV/Instagram
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Renato Rossini Jr. rompió su silencio sobre las declaraciones que hizo meses atrás acerca de iniciar una relación con una mujer que tiene hijos. Ahora que su romance con Samahara Lobatón se encuentra en el centro de la atención mediática, el exchico reality reconoció en plena entrevista con Magaly Medina que aquellas palabras fueron descontextualizadas e incluso hizo un “mea culpa".

En el mismo programa de la ‘Urraca’, el modelo también habló del momento sentimental que atraviesa con la hija de Melissa Klug y reconoció que se encuentra en pleno proceso de enamoramiento.

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Renato Rossini Jr. revela que se está enamorando de Samahara Lobatón

Durante su participación en ‘Magaly TV, la firme’, el hijo del actor Renato Rossini aseguró que sus palabras fueron interpretadas de una manera distinta a la que realmente quiso expresar. Según manifestó, nunca tuvo la intención de descalificar a las mujeres que son madres y explicó que su postura respondía a una percepción personal sobre la etapa que atravesaba en ese momento, pues cuando participó en ‘La Granja VIP Perú’ no se sentía preparado para asumir una relación con una persona que ya tenía hijos. “Jamás me voy a referir a ninguna mujer o le voy a quitar el valor a la mujer porque tenga hijos. Hago mea culpa por lo que salió de mi boca”, afirmó.

En esa línea, Rossini Jr. declaró que conocer de cerca a Lobatón, quien tiene tres pequeños, cambió parte de esa visión. Además de destacar su faceta como madre, sostuvo que detrás de la imagen mediática existe una persona distinta a la que muchos conocen por los titulares y las polémicas. “Ahora que conocí a Samahara y conozco cómo es como madre, conozco cómo es como persona, realmente es algo que yo quiero llevarlo lento”, agregó.

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Sobre sus sentimientos, el ex de Ale Fuller admitió que atraviesa una etapa emocional que podría llevarlo a consolidar lo que siente por Samahara. Ante el comentario de la ‘Urraca’, quien aseguró que ya estaba enamorado, Rossini Jr. respondió: “No, no es porque esté enamorado. Me estoy enamorando, es un proceso y tampoco quiero apresurar nada”.

Las declaraciones de Rossini Jr. se producen tras la foto que la influencer publicó en redes sociales besándolo, una imagen que desató versiones sobre la oficialización de su relación. El acercamiento entre ambos se hizo evidente durante ‘El Sultanato’, reality grabado en Miami donde compartieron románticos momentos ante las cámaras luego de conocerse en ‘La Granja VIP Perú’.

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