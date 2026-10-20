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‘Samu’ crítica a Gabriela Herrera por recordar presunta agresión contra ‘Metiche’: “Gente de porquería”

Samuel Suárez salió en defensa de Kurt Villavicencio tras las declaraciones de Gabriela Herrera sobre un incidente ocurrido en Colán en 2018. Asimismo, rechazó que se utilice el episodio para humillar a su colega.

Samuel Suárez arremete contras Gabriela Herrera por declaraciones contra el popular 'Metiche'. Composición LR. Instagram
Samuel Suárez arremete contras Gabriela Herrera por declaraciones contra el popular 'Metiche'. Composición LR. Instagram
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Samuel Suárez, conocido como 'Samu', cuestionó a Gabriela Herrera luego de que la bailarina recordara el polémico episodio que protagonizó Kurt Villavicencio, popularmente llamado 'Metiche', durante las celebraciones de Año Nuevo de 2018, en una playa de Colán. El conductor de 'Instarándula' cuestionó sus declaraciones y defendió a su colega frente a los comentarios relacionados con aquel incidente.

La controversia surgió después de que Herrera criticara al popular 'Metiche' por sus opiniones sobre su relación sentimental con el exfutbolista Diego Chávarri. En respuesta, la bailarina aludió al pasado del periodista de espectáculos y cuestionó su autoridad moral para pronunciarse sobre su vida privada. Ante ello, el apodado como 'Samu' expresó su indignación y sostuvo que no se debe responsabilizar al conductor por una situación si no existen pruebas que permitan establecer qué ocurrió.

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'Samu' confronta a Gabriela Herrera tras sus declaraciones sobre 'Metiche'

Samuel Suárez cuestionó la manera en que Gabriela Herrera recordó el incidente de Colán y señaló que Kurt Villavicencio no habría sido consciente de lo que sucedía en aquel momento. Por esa razón, rechazó que se le atribuya responsabilidad sin considerar las circunstancias del episodio.

“No tienes por qué recordarlo porque no es tu culpa, tú no eras consciente, porque esa es una agresión sexual”, manifestó el conductor de 'Instarándula' al defender a su colega. Sus palabras estuvieron dirigidas a cuestionar que se utilice el caso para desacreditar a Villavicencio, aunque la naturaleza de lo ocurrido y las circunstancias exactas deben distinguirse de la interpretación expresada por Suárez.

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¿Qué originó la disputa entre Samuel Suárez y Gabriela Herrera?

El enfrentamiento entre ambas personalidades se produjo después de que la bailarina cuestionara a Kurt Villavicencio por sus comentarios sobre su relación con Diego Chávarri. La polémica sentimental volvió a generar atención luego de que la conductora de 'Ya, ¿y?' anunciara el fin de su romance y posteriormente reapareciera junto al exfutbolista.

Molesta por las críticas recibidas, la artista respondió a 'Metiche' durante su pódcast y cuestionó que opinara sobre sus decisiones personales. “Yo no sé con qué moral tú vienes a decirme a mí las cosas. Porque yo no voy acá a mandarle carta notarial a nadie”, manifestó antes de recordar el incidente ocurrido en Colán, donde puso en duda la versión que el conductor había ofrecido sobre aquel episodio.

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