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Gabriela Herrera expone el carácter de Diego Chávarri en medio de sus idas y vueltas: “Él explota delante de todos”

Gabriela Herrera aseguró que mantiene una relación tranquila con Diego Chávarri, aunque reconoció que ambos tienen un carácter impulsivo y buscan controlar sus reacciones para evitar nuevas rupturas.

Gabriela Herrera se pronuncia sobre el carácter de Diego Chavarri. Composición LR. YouTube.
Gabriela Herrera se pronuncia sobre el carácter de Diego Chavarri. Composición LR. YouTube.
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Gabriela Herrera se refirió nuevamente a su relación sentimental con Diego Chávarri y sorprendió al revelar las diferencias de carácter que existen entre ambos. La bailarina aseguró que atraviesa un buen momento junto al ex chico reality, pero reconoció que todavía están aprendiendo a manejar sus personalidades para evitar que sus desacuerdos terminen convirtiéndose en nuevos conflictos públicos.

La cantante, durante una entrevista con Trome, también explicó por qué la pareja ha protagonizado constantes rupturas y reconciliaciones. Según contó, ambos son impulsivos y suelen actuar de manera apresurada cuando algo les molesta. Además, admitió que la exposición mediática de su romance ha sido una experiencia nueva para ella, por lo que están intentando llevar su relación con mayor tranquilidad.

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Gabriela Herrera explica sus constantes rupturas con Diego Chávarri

La conductora de 'Ya, ¿y?' reconoció que tanto ella como el exfutbolista tienen un carácter fuerte, una característica que habría influido en las decisiones que tomaron durante los momentos complicados de su relación. "Porque así somos. Yo también soy arrebatada, él es arrebatado y así somos", manifestó al explicar los episodios mediáticos que han protagonizado desde que hicieron pública su relación.

La artista también describió cómo reacciona cada uno cuando se molesta. Según explicó, ella puede disimular su incomodidad frente a otras personas y expresar su enojo después. Mientras que su pareja suele exteriorizar sus emociones de manera inmediata. "Mi forma de ser ustedes todavía no la notan, pero cuando estoy molesta, puedo reírme y atrás puedo explotar. Él no, él explota delante de todos y se muestra tal cual es", señaló Herrera al comparar sus personalidades.

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Gabriela Herrera descarta meter las manos al fuego por su pareja

Uno de los momentos más llamativos de sus declaraciones ocurrió cuando le preguntaron si pondría las manos al fuego por su actual vínculo amoroso. Herrera respondió que no lo haría por nadie, ni siquiera por ella misma. Asimismo, explicó que ambos continúan conociéndose fuera de las cámaras.

"Yo no meto las manos al fuego por nadie ni por mí, así te lo pongo", declaró la cantante. Además, recordó que convivieron durante tres meses en el reality 'La granja', una experiencia que les permitió compartir gran parte del día, aunque ahora deben adaptarse a una dinámica diferente fuera del programa.

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