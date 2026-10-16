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Gianny Cossío hace preocupante advertencia sobre Gabriela Herrera y tilda de "tóxico" a Diego Chávarri: "Se le nota que anda coaccionada"

Gianny Cossío aseguró sentir lástima por la situación de su amiga Gabriela Herrera y sugirió que podría estar en una situación psicológica delicada en medio de su relación con Diego Chávarri.

Gianny Cossío continúa enfrentándose a Diego Chávarri mientras defiende a Gabriela Herrera.
Gianny Cossío continúa enfrentándose a Diego Chávarri mientras defiende a Gabriela Herrera.Foto: composición LR/YouTube
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La relación entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri volvió a desatar polémica luego de que anunciaran públicamente el fin de su romance tras pocos meses juntos. Sin embargo, la ruptura duró poco. Horas después, ambos reaparecieron para aclarar que habían solucionado sus diferencias y que decidieron continuar su romance.

En medio de ese escenario, Gianny Cossío lanzó una serie de cuestionamientos contra el popular ‘Diablito’. El productor y conductor del podcast ‘Nadie sabe’ expresó su preocupación por su amiga y aseguró que observa actitudes problemáticas en el exfutbolista, quien también ha sido criticado por otras figuras como Magaly Medina.

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Gianny Cossío preocupado por Gabriela Herrera en medio de relación con Diego Chávarri

En una entrevista, Cossío reveló que mantuvo contacto con Herrera durante los momentos más complicados de la crisis sentimental. Según contó, la artista llegó a llamarlo para desahogarse cuando atravesaba dificultades con el exdeportista.

En esa línea, el conductor afirmó que percibe una situación que le genera inquietud, dejando entrever que Herrera estaría sometida psicológicamente. “A mí me apena Gabriela porque se le nota que anda coaccionada o presionada mentalmente, porque conozco a Diego hace más de 15 años. Sus relaciones siempre son y terminan por tóxicas”, señaló, de acuerdo con Trome.

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Las declaraciones no sorprendieron del todo dentro de la farándula nacional. No es la primera vez que Gianny Cossío arremete contra Diego Chávarri, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento mediático. En distintas ocasiones, el conductor ha salido en defensa de Gabriela Herrera y ha cuestionado públicamente el comportamiento del exintegrante de realities.

Durante la entrevista, también insistió en que el exfutbolista debería buscar ayuda profesional para manejar ciertos aspectos de su carácter. “Para mí, él tiene que sanar o ir a terapia porque sus ataques de ira se le notan a kilómetros. Siempre he dicho que para amigo de juerga me parece chévere, pero como pareja ,y por lo de mis amigas, me ha parecido muy narcisista y tóxico”, sostuvo.

Además, al recordar antiguos vínculos sentimentales del popular ‘Diablito’, Cossío aseguró que siempre lo consideró una persona celosa y posesiva. En ese contexto, mantuvo firme su postura y dejó un consejo directo para la bailarina. “Que se aleje de él, que está a tiempo, y que Diego vaya a terapia por su bien”, sentenció.

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