Diego Chávarri pierde los papeles y arremete contra Pati Lorena: “La vieja esta”

Diego Chávarri criticó contra Pati Lorena en su programa de streaming 'Ya, Y?'. El exfutbolista de Sport Huancayo habló acerca de los diversos comentarios que surgieron en las redes sociales tras los post que difundieron él junto a su expareja Gabriela Herrera sobre su reciente ruptura amorosa.

"Ahora, hay mucha gente que ha salido a hablar. Que está mandando mensajes a Gabriela. Ten cuidado. Que Diego ha hablado con Thalia. Sale la vieja esta de Pati a decir ‘que no le contestes el mensaje a Diego’. El comunicado de Diego, seguro fue Gabriela le engañó", narró el ex chico reality, mientras puntualizaba que los motivos del fin de su relación se los reservaba para él mismo ante el ojo público.

Diego Chávarri anuncia que no le debe explicaciones a nadie

El exparticipante de 'La Granja VIP' enfatizó su programa que no debe dar explicaciones a nadie acerca de su vida privada. Esta declaración surge tras las diversas especulaciones que surgieron en las plataformas digitales luego de su ruptura amorosa con su coconductora Gabriela Herrera.

"¿Qué hace la gente? ‘Lo engañaron’. Los motivos me los reservo, porque si hubiera sido algo puntual lo digo. Como soy yo, lo digo sin ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Pero simplemente yo no tengo por qué darte explicaciones ni a la gente que ve mis historias", sentenció Chávarri.

Diego Chávarri concluye su relación con Gabriela Herrera tras pocos meses juntos

El exdeportista emitió un comunicado junto a su expareja en redes sociales, donde anunciaba el fin de su relación con la popular 'Coneja' a pocas semanas de haberlo hecho oficial. Aun así, ambas publicaciones se contradicen, pues mientras la de Chávarri anunciaba que él decidió poner fin a su romance, la bailarina mencionó que fue una decisión mutua.

Pese a las contradicciones que se encuentran en los post de ambas personalidades, la coconductora de 'Ya, Y?' destacó los momentos que vivió junto al deportista, como también agradeció el apoyo de sus seguidores. "Ha sido una etapa muy bonita de nuestras vidas, llena de momentos especiales. Agradecemos de corazón a todas las personas que nos acompañaron y brindaron su apoyo", expresó Herrera.