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Perú se abstiene de votar en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba en Asamblea General de la ONU

El Estado peruano había respaldado en 2024 y 2025 las resoluciones de la ONU que piden poner fin al embargo; esta vez rompió con esa línea. Perú votó de esta forma junto a Honduras y Chile, socios del Escudo de las Américas, mientras Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica fueron más lejos y votaron en contra.

Perú votó en abstención en resolución que pedía fin al embargo de Estados Unidos en Cuba. | Composición: LR.
Perú votó en abstención en resolución que pedía fin al embargo de Estados Unidos en Cuba. | Composición: LR.
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Perú continúa con los cambios en su política exterior. Esta vez, nuestro país se abstuvo de votar una resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, presentada durante la última Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el Gobierno cubano. En total, incluido el Perú, 25 países se abstuvieron. La resolución fue finalmente aprobada con 130 votos a favor y 17 en contra.

"El Perú ha votado en abstención por su profunda preocupación por los derechos humanos y las libertades individuales del pueblo cubano. Esta preocupación ya fue expresada por el Perú ante esta Asamblea General. En ambas ocasiones, señalamos que el bloqueo económico unilateral no puede servir de pretexto para justificar violaciones de las libertades fundamentales en Cuba", señaló Carlos Pareja, representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas, durante su intervención en la Asamblea General.

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Otros países de la región votaron en contra de la resolución o prefirieron abstenerse. Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica —cuyos gobiernos mantienen una relación cercana con la Administración de Donald Trump— se alinearon con la posición de Estados Unidos y votaron en contra.

Al igual que el Perú, Honduras y Chile —países que también se sumaron al Escudo de las Américas este año— se abstuvieron. A nivel global, Israel, Bosnia y Herzegovina, Lituania, Emiratos Árabes Unidos y Eslovenia también votaron en contra, mientras que Alemania, Grecia y Polonia optaron por la abstención.

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Históricamente, el Perú ha mantenido una posición favorable a las resoluciones presentadas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que solicitan poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. En 2024, el país votó a favor de una resolución que pedía el fin de esta medida. En 2025, cuando se sometió nuevamente a votación la iniciativa, su voto también fue favorable.

Un nuevo cambio en Torre Tagle

El internacionalista Farid Kahhat señaló a La República que el nuevo voto de la delegación peruana en la ONU constituye otra muestra del viraje hacia las posiciones de Estados Unidos en el ámbito internacional, una tendencia que se ha acentuado desde que Carlos Espá asumió como ministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Keiko Fujimori.

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"Es otro cambio en la conducta tradicional de la Cancillería peruana, que solía votar a favor del levantamiento del embargo contra Cuba, y que vuelve a poner al Perú en línea con la política de Estados Unidos. La prioridad de este Gobierno es la alianza con la Administración de Donald Trump, que probablemente cambie de rumbo cuando pierda —como es casi seguro— la mayoría, al menos en una de las dos cámaras del Congreso. No importa lo que uno piense del régimen cubano: las sanciones norteamericanas solo han afectado al pueblo de ese país, sin cambiar un ápice la naturaleza de su régimen político", señaló el analista internacional.

Francisco Belaúnde, internacionalista y docente de la Universidad de Lima, también indicó que esta votación se une a las decisiones mostradas por la Cancillería recientemente.

"Esta votación en abstención del Perú es un elemento más en el realineamiento del Perú acercándose a Estados Unidos. Aunque con cierta prudencia, pues tampoco han votado en contra. Pero se han abstenido y esto implica alejarse de posiciones tradicionales del Perú. Esto ha empezado con el tema de Palestina y ahora se manifiesta con el tema de Cuba", señaló.

En el terreno político, la senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) calificó de 'vergonzoso' el voto del Perú. A través de su cuenta de X, la representante legislativa aseguró que el bloqueo era una medida arbitraria contra el pueblo cubano y criticó la toma de decisiones de la administración fujimorista en política exterior: "El gobierno de Keiko Fujimori consolida su servilismo al poder imperialista y traiciona la solidaridad latinoamericana. Desde el Senado exijo que el Perú defienda una política exterior soberana y el cese del bloqueo contra Cuba".

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