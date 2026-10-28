Expareja de Paolo Guerrero anuncia estar embarazada por segunda vez y hace fuerte confesión: “Hace dos semanas” Nutricionista y modelo brasileña anunció la noticia a través de sus redes sociales. Ella es muy querida en Perú por haber estado con Paolo Guerrero en el momento más difícil de su carrera deportiva.

Thaisa Leal, quien mantuvo una relación con Paolo Guerrero en 2017, anunció que está esperando a su segundo hijo. La nutricionista brasileña publicó un video en sus redes sociales para compartir la sorpresa y contar que Elisa, su primera hija, pronto tendrá un hermanito o hermanita.

La influencer también realizó una confesión que pocos esperaban: se enteró de su embarazo hace menos de dos semanas. "¡Lo descubrí hace menos de dos semanas! ¡Ja, ja!", escribió en sus historias de Instagram, donde dejó en claro que la noticia también era reciente para ella.

Thaisa Leal espera su segundo hijo con su esposo brasileño

"Elisa fue ascendida a hermana mayor", escribió Thaisa Leal junto al video con el que dio a conocer su embarazo. La nutricionista brasileña compartió la noticia con sus seguidores, aunque prefirió no revelar si espera un niño o una niña.

El bebé es fruto de su matrimonio con el empresario Gabriel Ferreira. Ambos se comprometieron en octubre de 2023, durante una visita a París, y formalizaron su unión civil en Brasil a finales de agosto de 2024.

En febrero de 2025, la también modelo contó que estaba esperando a su primera hija con su pareja. Elisa nació en septiembre de ese año y, ahora, la familia se alista para recibir a un nuevo integrante.

¿Por qué terminó la relación de Thaisa Leal y Paolo Guerrero?

Thaisa Leal y Paolo Guerrero iniciaron su romance en junio de 2017 y se separaron a comienzos de 2019. Durante ese tiempo, la nutricionista brasileña se ganó el cariño de muchos peruanos por acompañar al delantero en una etapa complicada de su carrera. Tras la ruptura, ambos rehicieron sus vidas: el futbolista retomó su relación con Alondra García Miró, mientras que ella encontró el amor en el empresario Gabriel Ferreira.

Uno de los momentos más difíciles que atravesaron juntos ocurrió cuando el futbolista fue sancionado tras dar positivo en un control antidopaje, en medio de la polémica que puso en riesgo su participación en el Mundial de Rusia 2018. La influencer viajó en varias ocasiones a Perú y respaldó las manifestaciones que organizaba doña Peta para defender a su hijo.

Meses después, la relación llegó a su fin en medio de rumores que vinculaban al futbolista con Alondra García Miró, su expareja. Por entonces, Thaisa se encontraba en Brasil, acompañando a su madre, quien padecía cáncer. Poco después, ambos confirmaron su separación y Guerrero hizo pública su reconciliación con la ex chica reality.