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Famoso conductor de televisión golpea en el rostro a modelo en vivo tras patear un dron y se pronuncia: “Me siento muy apenado”

La modelo recibió ayuda de sus compañeras y de los paramédicos del lugar, mientras el conductor generó indignación por no auxiliarla.  

La escena protagonizada por el presentador Ernesto Chavana y la modelo colombiana es viral en redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
La escena protagonizada por el presentador Ernesto Chavana y la modelo colombiana es viral en redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram.
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El presentador mexicano Ernesto Chavana viene recibiendo fuertes críticas tras patear furiosamente un dron durante la transmisión en vivo del programa 'Es show'. El conductor reaccionó de esa manera al ver que el aparato volaba cerca de él, sin medir las consecuencias de su acción.

Tras la patada, el dron salió disparado e impactó en el rostro de Isabella Rojas, modelo colombiana que forma parte del espacio televisivo. La joven protagonizó escenas de dolor y recibió ayuda de sus compañeras, mientras el conductor permanecía en shock sin saber qué hacer.

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¿Cuál es el estado de salud de la modelo Isabella Rojas?

Tras el incidente, Isabella Rojas fue auxiliada rápidamente por los paramédicos de Multimedios TV, canal ubicado en Monterrey. Por fortuna, la modelo retornó al set pocos minutos después y aseguró que las lesiones habían sido leves.

Sin embargo, lo que causó más indignación fue la reacción del conductor Ernesto Chavana. Durante la transmisión, él se excusó y afirmó que todo había sido preparado por la producción del programa, aparentemente para elevar el rating. La escena se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

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Ernesto Chavana pide disculpas a modelo Isabella Rojas

Luego de varios minutos del incidente, Ernesto Chavana se dirigió a las cámaras para asumir su responsabilidad y disculparse con la modelo Isabella Rojas, quien recibió el impacto del dron en el rostro luego de que el conductor lo pateara.

“Lamento mucho, me hago responsable de lo que acaba de pasar, yo me siento muy apenado y muy avergonzado por lo que acabo de hacer”. También aseguró que se haría responsable de todos los daños ocasionados a la afectada.

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