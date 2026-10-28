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Alerta máxima clientes en Walmart | Hombre asesinó a tiros a su esposa dentro del estacionamiento: Este fue su terrible final

Un trágico asesinato se registró en el estacionamiento de Walmart en Cheltenham Township, donde un inmigrante ha sido acusado de matar a su esposa.

Hombre asesinó a tiros a su esposa dentro del estacionamiento del Walmart.
Hombre asesinó a tiros a su esposa dentro del estacionamiento del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Un hecho de terror ocurrió en el área de estacionamiento de la tienda Walmart ubicada en Cheltenham Township, condado de Montgomery, Pensilvania. Un joven inmigrante de 23 años ha sido acusado de matar violentamente a su esposa Latosha Ann Cooper, de 45 años. Las autoridades locales buscan aclarar los posibles antecedentes que lo habrían llevado a cometer el crimen.

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Inmigrante habría asesinado a su esposa en el Walmart de Cheltenham Township

Según la información de la investigación difundida por FOX 29 Philadelphia y la Fiscalía del Condado de Montgomery, se reportó inicialmente un tiroteo el pasado 21 de octubre a las 11.30 p. m. aproximadamente, frente al Walmart, donde Cooper trabajaba como gerente.

Los investigadores señalan que el supuesto asesino identificado como Destino Jean-Louis, de 23 años, la habría estado esperando cerca de un arbusto, con el rostro cubierto mirando directamente a la entrada. Cuando Cooper salió del establecimiento junto con otro empleado, el sospechoso habría corrido hacia ella y le disparó, causándole la muerte inmediata.

Según revelaron, la víctima llevaba más de 20 años trabajando en el Walmart, era madre y abuela. También apenas dos días antes del ataque había celebrado su cumpleaños.

Agentes federales lograron capturar a Jean-Louis luego de unos días en el norte de Filadelfia por su situación migratoria. Luego, la Fiscalía del Condado de Montgomery presentó cargos en su contra por asesinato y otros delitos.

¿Cuál habría sido el motivo del crimen?

Según los documentos citados por FOX 29 Philadelphia, Jean-Louis y Cooper contrajeron matrimonio en marzo del año pasado con la intención de tramitar la permanencia legal de él en Estados Unidos, pero luego de que las autoridades migratorias los entrevistaran determinaron que su solicitud fuera rechazada pues la unión no cumplía con los requisitos de legitimidad.

La investigación también recogió el testimonio de una de sus compañeras de trabajo, quien declaró que el hombre agredió físicamente a Cooper durante una discusión en la que afirmó que ella había faltado el respeto.

Los fiscales señalaron que el acusado se comunicó en reiteradas ocasiones con el personal de Walmart para consultar los horarios laborales de su esposa, incluso a finales de septiembre. Los registros telefónicos indicaron que el sospechoso se desplazó en varias ocasiones a la vivienda de la víctima y al Walmart previo al homicidio, incluso antes del tiroteo.

Por último, los registros judiciales indicaron que Jean Louis llegó a Estados Unidos desde Haití mediante un programa humanitario y que anteriormente trabajó en la misma sucursal de Walmart, pero fue despedido por razones relacionadas con su estatus migratorio. Además, los antecedentes apuntan que hubo conflictos personales entre ellos, pero se desconoce el motivo exacto del asesinato.

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