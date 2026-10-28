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Hijo de Leslie Stewart atropella a abuelita de 82 años, quien lucha por su vida en UCI: él quedó libre

Malek Rifai Stewart atropelló a doña Agustina en el Rímac y fue trasladada de emergencia a una clínica, donde su familia revela que el acusado no se hizo responsable de los gastos médicos y deben pagar 5.000 diarios por su atención.  

Vecinos de la afectada exigen justicia a favor de doña Angelina. Foto: Composición LR/ATV.
Vecinos de la afectada exigen justicia a favor de doña Angelina. Foto: Composición LR/ATV.
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Malek Rifai Stewart, hijo de la actriz Leslie Stewart, atropelló a una mujer mayor de 82 años en el distrito del Rímac. La víctima, identificada como doña Agustina, sufrió fracturas y un coágulo en la cabeza, por lo que fue trasladada de emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Cayetano Heredia, según contaron sus familiares al noticiero de ATV.

Los parientes de la afectada también denunciaron que el conductor no se habría hecho cargo de los gastos médicos. Según precisaron, la clínica les está cobrando S/5.000 diarios por la atención de la paciente, quien además necesita una operación que bordea los S/47.000.

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Malek Rifai Stewart, hijo de Leslie Stewart, queda en libertad

Tras atropellar a una mujer mayor, Malek Rifai Stewart fue detenido por la Policía y trasladado a la comisaría del Rímac. Sin embargo, un efectivo de dicha dependencia afirmó que el hijo de la actriz Leslie Stewart ya habría sido liberado.

Por su parte, ATV accedió al parte policial sobre el accidente en el que está involucrado Malek Rifai. En el documento se señala que la mujer mayor de 82 años habría cruzado la vía de manera imprevista, lo que habría impedido que el acusado frenara a tiempo para evitar el atropello. A raíz de eso, fue llevada a la clínica Cayetano Heredia, donde permanece bajo constante vigilancia médica.

Hasta el momento, la actriz Leslie Stewart no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho.  

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Vecinos de mujer mayor exigen justicia

Los vecinos de doña Agustina desmintieron la versión del parte policial de que ella cruzó imprudentemente. Aseguraron que ella conocía la zona perfectamente y que lo hizo por un cruce peatonal.

También contaron que la víctima, así como su familia, no tendrían los recursos económicos para su recuperación. Además, invocaron el apoyo de abogados que asesoren a la afectada, hasta pidieron solidaridad a la lideresa Keiko Fujimori para que se haga justicia.

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