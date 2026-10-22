Andrea San Martín es detenida y se la llevan enmarrocada: Juan Víctor, padre de su segunda hija, la denunció por presunta agresión a la menor Juan Víctor, padre de la segunda hija de Andrea San Martín, la denunció ante las autoridades por una presunta agresión a la menor. La exchica reality fue enmarrocada y se quebró en la comisaría.

En horas de la madrugada del jueves 22 de octubre, Andrea San Martín fue detenida en una comisaría de Miraflores luego de una denuncia interpuesta por Juan Víctor, padre de su segunda hija. Según el parte policial difundido por ‘Arriba mi gente’, la ‘ojiverde’ habría agredido físicamente a la menor tras negarle comer una bolsa de chizitos.

Este nuevo acontecimiento revive la atención sobre la conflictiva relación que mantienen la exchica reality y su expareja, quienes han protagonizado diversas controversias, denuncias y disputas legales relacionadas con su entorno familiar.

Andrea San Martín continúa detenida en comisaría de Miraflores.

Andrea San Martín detenida en comisaría de Miraflores por denuncia de Juan Víctor

Según reportó el programa de Latina, fue la propia Andrea San Martín quien se contactó con su expareja Juan Víctor para hacerle saber la conducta de la hija de ambos. En esa llamada, la menor le habría manifestado a su padre una serie de desacuerdos con su madre, entre ellos el no dejarla comer una bolsa de chizitos y no dejarla ir a una fiesta de uno de sus amigos.

Tras este incidente, el padre de la segunda hija de la exchica reality la habría denunciado en una comisaría de Miraflores, hasta donde también se acercó la influencer para esclarecer los hechos. Sin embargo, minutos después, fue detenida y enmarrocada por efectivos policiales.

Visiblemente afectada y sin entender lo que ocurría, Andrea San Martín dio unas escuetas declaraciones a la prensa. Según señaló, convocará a una conferencia de prensa para contar los pormenores de lo sucedido y dejó todo en manos de las autoridades.

“Tengo la conciencia tranquila”: la defensa de Andrea San Martín ante la denuncia en su contra

Tras ser bajada de una camioneta policial, Andrea San Martín señaló ante la prensa de espectáculos que, pese a las acusaciones en su contra, ella mantiene la conciencia tranquila. Además, manifestó que los efectivos la llevaban enmarrocada a la comisaría porque “es parte del proceso”.

Cabe destacar que, según reportes de ‘Arriba mi gente’ y ‘América hoy’, la hija de Juan Víctor y la exchica reality estaría pasando por la cámara Gesell para continuar con los procedimientos respectivos.