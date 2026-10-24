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Leysi Suárez revela que Andrea San Martín saldrá a los medios tras ser liberada de la comisaría de Miraflores: “Muchos lo van a entender”

Andrea San Martín dará su versión de los hechos sobre su intervención tras recuperar su libertad, según declaró Leysi Suárez. Pese a ello, el popular 'Samu' cuestionó las explicaciones que podría ofrecer sobre la denuncia de Juan Víctor Sánchez.

Andrea San Martín dará su versión de los hechos tras su intervención según Leysi Suárez. Composición LR. YouTube
Andrea San Martín dará su versión de los hechos tras su intervención según Leysi Suárez. Composición LR. YouTube
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Andrea San Martín ofrecerá su versión sobre el caso que motivó su detención, según reveló Leysi Suárez al popular 'Samu' en su programa 'Q Bochinche'. La información se conoció luego de que la ex chica reality recuperara su libertad el viernes 23 de octubre, tras permanecer cerca de 40 horas en la comisaría de Miraflores por una denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor, por presunto maltrato.

De acuerdo con lo contado por Suárez, San Martín tiene previsto hablar ante los medios de comunicación en las próximas horas y explicar aspectos de la situación que hasta el momento no habría podido aclarar públicamente. Sin embargo, Samuel Suárez manifestó sus dudas sobre las explicaciones que podría brindar la empresaria, debido a la gravedad de las acusaciones. Al salir de la dependencia policial, la exmodelo no declaró ante la prensa.

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Leysi Suárez da detalles sobre la salida de Andrea San Martín

La información sobre el próximo pronunciamiento de la influencer fue compartida por Leysi Suárez durante una conversación con el presentador de 'Q Bochinche'. “Y me dijo: 'Andrea va a hablar en las próximas horas' y va a dar una versión que no ha podido dar y muchos lo van a entender”, contó 'Samu' al referirse a la conversación que mantuvo con la conductora radial.

De esta manera, la declaración de la actriz generó expectativa sobre las palabras que podría pronunciar Andrea San Martín en relación con la denuncia de Juan Víctor Sánchez. Sin embargo, hasta el momento la exmodelo no ha ofrecido declaraciones públicas tras abandonar la comisaría de Miraflores.

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'Samu' no da tregua a las explicaciones de Leysi Suárez

Aunque la exbailarina de Alma Bella aseguró que Andrea San Martín dará su versión, el presentador de 'Q Bochinche' expresó sus reservas frente a la posibilidad de que la empresaria consiga aclarar las circunstancias del caso. El periodista consideró que la denuncia es delicada y cuestionó qué justificación podría ofrecer después de su intervención policial.

“Pero, ¿qué tanto se puede entender luego de lo visto? Creo que es complicada la situación. ¿Cómo vas a justificar tanta intervención policial?, ¿qué explicación me vas a dar para eso?”, sentenció Suárez durante su comentario. Asimismo, el presentador le señaló a la exvedette que su cercanía con San Martín no debería impedir que evalúe los hechos con cautela.

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