Magaly Medina hizo una importante aclaración sobre su verdadera relación con Sheyla Rojas. En medio de la polémica que surgió luego de que calificara de “migajera” a la influencer, la conductora dejó en claro que no existe una amistad entre ambas, pese a la cercanía que mostraron públicamente en el pasado.

La periodista explicó que el vínculo que mantiene con la exchica reality está conectado con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, y con el torero español Antonio Pavón, expareja de Rojas. Además, decidió revelar el extenso mensaje que recibió de la influencer, quien le expresó su incomodidad por los comentarios sobre su romance con el político Joaquín Ramírez.

Magaly Medina descarta amistad con Sheyla Rojas

Todo ocurrió durante una edición de ‘Magaly TV, la firme’, mientras Medina analizaba el término “migajera” junto a la psicoterapeuta Mónica Cabrejos y Luciana Roy, conductora del podcast Sin ‘Q Decir’. En ese contexto, la presentadora se refirió a Sheyla Rojas. “Hablando de casos concretos, de Sheyla, ella se ha molestado porque dice que le hemos llamado ‘migajera’. Se ha molestado con ustedes también (a Luciana) porque le han hecho la parodia. Ella niega que sea un contrato”, manifestó, recordando también las especulaciones que señalan que el noviazgo entre la exchica reality y Joaquín Ramírez tendría fines vinculados a las Elecciones 2026.

Fue entonces cuando la 'Urraca' descartó cualquier amistad con la modelo antes de mostrar una conversación privada que sostuvieron por WhatsApp. “Yo lo voy a poner ahora. Voy a ser infidente porque ella lo ha dicho y yo lo he dicho: nosotras no somos amigas”, afirmó.

Medina explicó que la cercanía entre ambas nació a raíz de la amistad que existe entre su esposo y Pavón, padre del hijo de Sheyla, Antoñito. “Nuestro vínculo viene por Antonio y por el lado de mi esposo”, reveló.

Tras esa precisión, la conductora volvió a comentar las imágenes captadas en Cajamarca, donde la modelo apareció junto a Joaquín Ramírez. Según sostuvo, las muestras de afecto de la influencer contrastaban con la actitud más distante del político: “Yo voy a poner una comunicación cuando le digo ‘estás migajeando’, porque se notaba que durante toda la campaña ella se le tiraba encima, le agarraba la cara, ella era la que buscaba el contacto físico, el apapacharlo, y él era más frío que el témpano, un árbol ahí al lado. Hasta el árbol se mueve un poco y te da sombra, pero este ni siquiera un abracito, ni la mano, nada. Se olvidaba de ella, pero ya, terminó la campaña, él no ganó; entonces, esto fue lo que ella me escribe cuando yo la llamo ‘migajera’”.

Finalmente, la periodista expuso el mensaje que le envió Rojas, en el que confesó sentirse “un poco fastidiada” por ese calificativo y negó categóricamente que su relación con Joaquín Ramírez sea producto de un contrato.